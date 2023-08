Triple homicide tragique dans un parking de supermarché, deux victimes étaient des employés

En ce matin du samedi 5 août 2023, une macabre découverte a été faite sur le parking du supermarché E. Leclerc de Montgaillard, dans la région de Foix en Ariège. Trois corps sans vie gisaient sur le bitume. Cependant, derrière cette scène tragique se cachait une histoire d’amour toxique et meurtrière. Deux employés du magasin, l’un de sexe masculin, l’autre de sexe féminin, ont été tués par l’époux de cette dernière. Le crime passionnel a atteint son paroxysme lorsque le mari jaloux a utilisé l’arme pour se donner la mort après avoir ôté celle de ses victimes. Bien qu’un semblant de mélodrame ait étreint les protagonistes de cette affaire, les faits sont restés cruels et brutaux, laissant derrière eux une famille en deuil et un quartier en état de choc.

Trois corps retrouvés sur le parking d’un supermarché

Le samedi 5 août 2023, dans la ville de Montgaillard, près de Foix en Ariège, deux employés du supermarché E. Leclerc ont été abattus sur le parking du magasin. La femme et l’homme étaient en train d’avoir une liaison et ont été tués par l’époux de la femme, qui s’est ensuite donné la mort avec l’arme utilisée pour le double assassinat. Les secours sont intervenus rapidement, mais les trois personnes étaient déjà décédées.

Un drame de violence conjugale suivi d’un suicide

Le tireur était âgé de 72 ans et était en cours de séparation avec sa femme, qui avait quitté le domicile quelques jours auparavant. L’enquête a révélé que la femme avait une liaison avec l’homme assassiné, tous deux travaillant au service produit frais du supermarché E. Leclerc. Les témoins et les caméras de vidéosurveillance ont confirmé que le tireur a attendu l’arrivée de sa femme et de l’homme avant d’ouvrir le feu avec un vieux revolver, tirant en tout six balles, la totalité du barillet. Il s’est ensuite retourné l’arme contre lui.

Enquête en cours

Le parquet de Foix a confié l’enquête à la brigade criminelle de la Police judiciaire de Toulouse et à la brigade de sûreté urbaine du commissariat de Foix. Les services de l’Identité Judiciaire se sont rendus sur place pour effectuer les constatations d’usage et les investigations techniques nécessaires. Des perquisitions au domicile ont permis de découvrir deux vieux fusils et une autre arme de poing ancienne qui n’avait pas été déclarée. Les enquêteurs cherchent à reconstituer l’environnement familial et à interroger d’autres témoins. Une cellule d’urgence médico-psychologique a été mise en place pour aider les témoins et les proches.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA