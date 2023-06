TRIBUNE: Associations environnementales: face au réchauffement climatique, « boire ou gaspiller, il faut choisir »; repenser urgemment nos usages en eau

Dans un article paru le lundi 5 juin sur franceinfo, ces groupes soulignent que l’été 2022 a été caractérisé par des épisodes de sécheresse exceptionnels et des feux dévastateurs. Ils appellent les autorités ainsi que la population à saisir l’importance de la situation et à agir en conséquence.

Face à l’urgence climatique, un changement de notre approche de la gestion de l’eau est nécessaire. C’est le message principal d’une dizaine d’associations écologistes dans une tribune publiée par franceinfo. Les auteurs rappellent les épisodes récents ou en cours de sécheresse, la diminution des nappes phréatiques et les incendies de forêt. Ils appellent le gouvernement, les élus et les citoyens à s’engager dans un véritable changement de nos habitudes de consommation d’eau.

L’eau est un élément vital pour maintenir l’équilibre des écosystèmes naturels et doit être préservée à tout prix. Le réchauffement climatique entraîne des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses partout dans le monde. Les enjeux de la disponibilité et de l’accès à l’eau pour tous deviennent donc primordiaux. Il est nécessaire de repenser de toute urgence nos usages de l’eau et sa répartition, en tenant compte de ces nouvelles réalités.

L’été 2022 a été marqué par des sécheresses exceptionnelles et des incendies dévastateurs, et les faibles précipitations de cet hiver n’ont pas permis de remplir les nappes phréatiques sur une grande partie du territoire français. Selon un rapport du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, plus de 68% des nappes sont à des niveaux inférieurs à la normale de saison et 20% ont même un niveau très bas. De nombreux départements sont déjà soumis à des restrictions d’eau et la situation hydrique en France, déjà préoccupante, pourrait empirer dans les prochains mois.

C’est dans ce contexte que se posent des questions de justice sociale. Qui aura accès à l’eau ? La population dans son ensemble ou une minorité privilégiée ? Et pour quels usages ? Les arrosages de golfs et les hôtels avec piscines et spas ou les potagers des particuliers ? Les stations de lavage de voitures individuelles ou des fontaines pour se rafraîchir pendant les canicules ? Faut-il continuer à privilégier un modèle d’agriculture intensive et destructrice au détriment d’une agriculture paysanne, nourrissant la population et économe en eau ?

La crise de l’eau, exacerbée par le dérèglement climatique, pose des problèmes de justice sociale. Les exceptions accordées pour des usages non essentiels ou polluants ne sont pas acceptables. Il est urgent de prioriser l’intérêt général et de repenser les politiques publiques de gestion de l’eau pour s’adapter aux réalités actuelles et réduire l’intensité et la fréquence des problèmes à venir.

Les signataires de cette tribune demandent aux autorités publiques, élus et gouvernement, de prendre la mesure de l’urgence de ces enjeux et de mettre en place dès cet été une politique ambitieuse pour une répartition juste et durable de la ressource en eau. Ils exigent notamment qu’aucune dérogation aux restrictions d’usage de l’eau ne soit accordée pour des usages non essentiels ou qui ne permettent pas de nourrir directement les populations. Les citoyens sont également appelés à se mobiliser massivement sur leur territoire pour dénoncer et s’opposer aux projets, nouveaux ou existants, inutiles et gaspilleurs d’eau.