Trésor près de Marseille: l’histoire fascinante du château des illustres propriétaires.

Le Château du Marquis de Sade, niché sur une colline du Parc Naturel du Luberon, est sans conteste l’un des joyaux historiques et architecturaux de la Provence. Tout droit sorti des époques médiévale et renaissance, il impressionne le regard par son imposante stature et son charme intemporel. Dans l’histoire de ce château, on trouve de nombreux événements marquant, témoins de son importance au fil des siècles. Choisie comme résidence principale par le sulfureux Marquis de Sade lors de sa réhabilitation au 18ème siècle, cette demeure renferme bien des mystères et des secrets. Tout comme son illustre propriétaire, le Château du Marquis de Sade est un lieu de légende, porteur d’un héritage culturel unique qui fascine les visiteurs du monde entier.

Le Château du Marquis de Sade : un patrimoine exceptionnel

Le château du Marquis de Sade, situé dans le village de Lacoste à 1h15 de Marseille, est ouvert au public jusqu’au 30 septembre. Acquis en 2001 par le couturier Pierre Cardin, qui a décidé d’entreprendre d’importants travaux de rénovation pour redonner au château sa splendeur d’antan, le château est un trésor du patrimoine français. Construit au XIe siècle, il devient le domaine de Donatien Alphonse François de Sade en 1767 à la mort de son père.

Pierre Cardin : un acteur clé de la remise en valeur du château

Après son incarcération, le château est abandonné et tombe en ruines. Pierre Cardin a acheté le château afin de le restaurer et de le transformer en centre culturel. Aujourd’hui, le château accueille des expositions d’art, des concerts et autres événements culturels. En outre, il offre une vue imprenable sur la vallée du Luberon.

Horaires d’ouverture et visites touristiques

Le château du Marquis de Sade est ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h, ainsi que le dimanche de 14h à 18h jusqu’au 30 septembre. La visite est l’occasion de découvrir l’histoire fascinante de ce domaine ainsi que les villages alentours tels que Bonnieux, situé sur une colline voisine.

