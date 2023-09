Trenitalia stoppe les trains Lyon-Paris sans préavis : découvrez pourquoi.

Dès le 4 septembre 2023, il sera impossible pour les voyageurs de la compagnie Trenitalia de parcourir la ligne de trains à grande vitesse reliant les villes de Paris et de Lyon, et ce, pour une durée indéterminée. Cette suspension répond à une situation exceptionnelle liée à un ensemble de circonstances complexes. Pour des raisons indépendantes de la volonté de la compagnie, il a été décidé de procéder à cette interruption, mais les raisons restent encore à découvrir. C’est en effet une décision qui est loin de faire l’unanimité, et de nombreux passagers sont impatients d’en connaître les raisons afin de mieux comprendre et mesurer l’impact de cette situation.

La suppression de la ligne de trains à grande vitesse reliant Lyon et Paris par Trenitalia

À partir du 4 septembre, Trenitalia ne propose plus ses services de la Frecciarossa reliant Lyon et Paris, pour des raisons de sécurité. D’après la compagnie, cela est causé par la fermeture de la ligne entre la France et l’Italie. En effet, la ligne a été bloquée à la suite d’un éboulement en Maurienne (Savoie) le 27 août dernier, suspendant tous les trajets ferroviaires. Cette suspension concerne tous les allers-retours quotidiens entre les deux villes et pour une durée estimée au moins jusqu’au 10 septembre par la SNCF. Cette coupure prive également les trains italiens d’un entretien maintenance qu’ils reçoivent habituellement en Italie.

Les conséquences de l’arrêt du service

La suspension de la connexion frontalière entre Lyon et Paris engendre des problèmes de maintenance pour les trains italiens qui ne peuvent plus être entretenus dans les ateliers de la compagnie. La compagnie est « forcée de suspendre » le service Lyon-Paris « jusqu’à nouvel ordre », en espérant un rétablissement rapide.

La réclamation de remboursement pour les voyageurs

Trenitalia invite les voyageurs à demander le remboursement à 100% de leur billet, s’ils ont été obligés de l’annuler, à partir de 24 heures après la date du trajet. Ce remboursement doit être effectué en ligne sur le site de la compagnie.

