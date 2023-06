Transports SNCF cet été : trafic et tarifs à prévoir pour les voyageurs

Cet été, on observe une augmentation de 20% des réservations de train par rapport à l’été 2022, ce qui entraîne une hausse considérable des tarifs des billets restants. Quant à la SNCF, elle recommande de bien prévoir ses voyages et promet de mettre en circulation autant de trains que possible.

À l’approche des départs en vacances estivales, on observe une augmentation significative des réservations de billets de train, avec une hausse de 20% par rapport à l’année précédente. D’après la SNCF, il est encore possible de réserver trois billets sur quatre. Pour illustrer cette tendance, France Télévisions a effectué un test en essayant de réserver un trajet Paris-Montpellier pour le 14 juillet, et a constaté que la majorité des trains étaient déjà complets, avec une augmentation presque du double du prix des billets restants.

Réduction du nombre de trains sur les voies

Des étudiantes devant se rendre à Biarritz en juillet sont préoccupées par cette situation. L’une d’entre elles témoigne : « On a regardé les prix, c’était à plus de 200 euros, juste pour l’aller ». Afin de bénéficier des meilleurs tarifs, la SNCF recommande de privilégier les départs en semaine. À partir du 12 juin, 10 000 cartes Avantage Jeune seront proposées au tarif exceptionnel d’un euro au lieu de 49 euros, ceci dans le but de faciliter les déplacements des personnes de moins de 27 ans. Cependant, il faut noter que le nombre de trains en circulation restera inchangé. La compagnie ferroviaire affirme, en effet, qu’elle met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour faire circuler autant de trains que l’année dernière.