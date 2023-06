Transports : Pourquoi le port du casque n’est-il pas obligatoire pour les cyclistes ?

On observe une augmentation constante du nombre de bicyclettes sur les voies urbaines et extra-urbaines, ce qui entraîne une hausse des incidents impliquant ces utilisateurs. Toutefois, le port d’un casque demeure facultatif. La question se pose alors : ne devrait-il pas devenir obligatoire ?

Dans les rues et sur les pistes cyclables, on observe une hausse du nombre de cyclistes. Néanmoins, en France, le port du casque est seulement exigé pour les enfants de moins de 12 ans. Les avis sur cette question sont partagés parmi les cyclistes. Une cycliste témoigne : « Au début, je ne le portais pas, mais ensuite, j’ai compris que les accidents auraient pu être bien plus dangereux ». Plusieurs recherches révèlent qu’un casque peut diminuer les risques de fractures du crâne et de dommages neurologiques.

Une augmentation des accidents mortels en France

François Prétot, passionné de vélo, a subi un accident en rentrant chez lui après le travail il y a quelques années. « La voiture était un peu trop à droite (…) elle m’a heurté. Le casque a été complètement détruit », raconte-t-il. Il a dû s’arrêter de travailler pendant six mois, mais il a évité un traumatisme crânien. « Si je n’avais pas eu de casque, les conséquences auraient été beaucoup plus graves », ajoute-t-il. Les accidents mortels impliquant des cyclistes sont de plus en plus fréquents en France.

Thibault Quéré, responsable de la Fédération des associations d’utilisation du vélo, estime toutefois que rendre le port du casque obligatoire serait contreproductif. « Cela risquerait de ne pas réduire le nombre d’accidents et d’entraîner une baisse de l’utilisation du vélo », explique-t-il.