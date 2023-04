Transports : Lignes Intercités délaissées, retards et pannes en hausse – Enquête 20 Heures

Dans plusieurs lignes Intercités, on assiste à une augmentation des retards et des incidents. Qu’est-ce qui cause ces imprévus ? Les journalistes du journal télévisé de 20 heures ont conduit une investigation pour le comprendre.

Les trains Intercités qui connectent différentes grandes villes françaises connaissent de plus en plus de problèmes techniques et de retards. L’une des lignes les plus emblématiques de cette situation est celle reliant Marseille à Bordeaux, considérée comme un véritable casse-tête pour la SNCF. Dès le départ, le train subit un retard de 9 minutes et marque de nombreux arrêts par la suite. Sur cette ligne, un train sur deux est en retard. La vétusté des rails et le mauvais état du réseau sont notamment mis en cause. De plus, les trains sont aujourd’hui moins rapides qu’auparavant : dans les années 90, le trajet Marseille-Bordeaux prenait 5h20, tandis qu’il faut désormais compter au moins 6h07.

Des trains neufs prévus pour 2026

On reproche souvent au TGV d’avoir « tué » les Intercités, car des milliers d’euros ont été investis dans la grande vitesse au détriment des autres trains. Les retards touchent une grande partie des lignes Intercités, et les experts pointent du doigt les négligences et le manque de financement. Le ministre des Transports, Clément Beaune, annonce l’arrivée de nouveaux trains en 2026. Ces nouveaux Intercités remplaceront les anciens trains corail, mais d’ici là, les problèmes techniques et les retards devraient se poursuivre.

