Transports : France et Allemagne offrent 60 000 pass interrail pour jeunes voyageurs

Le site permettant d’obtenir ces laissez-passer devrait être disponible le lundi 12 juin, à 10h, et accessible via le lien passefranceallemagne.fr.

Visiter nos voisins allemands sans frais sera bientôt une possibilité. La France et l’Allemagne offriront 60 000 pass gratuits aux jeunes âgés de 18 à 27 ans pour qu’ils puissent voyager librement sur le réseau ferroviaire du pays voisin, avec sept jours de voyage offerts sur une période d’un mois.

Le lancement de la plateforme pour attribuer ces pass aura lieu le lundi 12 juin à 10 heures, sur le site passefranceallemagne.fr, selon le principe « premier arrivé, premier servi », a déclaré Renaud Delpech, conseiller Europe du ministre délégué aux Transports Clément Beaune, lors d’une présentation du projet à des journalistes.

Priorité aux étudiants boursiers en France

La moitié des 60 000 pass sera attribuée aux jeunes citoyens et résidents français et l’autre moitié aux jeunes Allemands. Ce pass « permettra de voyager du 1er juillet au 31 décembre pour un Français en Allemagne et un Allemand en France et d’avoir un accès illimité au réseau ferroviaire, » a précisé Renaud Delpech. Cette offre est valable pour toutes les lignes, régionales et grandes vitesses, et sera valide pendant un mois à partir du premier voyage effectué. Elle permettra ensuite de réaliser sept jours de trajets sans restriction.

En ce qui concerne la France, la moitié des 30 000 pass seront attribués en priorité à des « étudiants boursiers, jeunes apprentis ou jeunes en insertion (…) l’idée étant que des jeunes plus éloignés de l’Allemagne aient accès à ce pass gratuit et illimité », a expliqué Renaud Delpech.

Pour les apprentis, « l’objectif est d’organiser la distribution de ces billets vers des apprentis méritants ou ayant gagné au sein de leurs propres organisations des concours d’excellence », a expliqué Axel Cournede, conseiller formation et apprentissage auprès de Carole Grandjean, la ministre chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnelle. Environ 100 billets seront par exemple réservés aux lauréats du concours du meilleur apprenti et plusieurs milliers seront destinés au réseau des centres de formation d’apprentis (CFA).