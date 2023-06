Transition énergétique: Nouveau coup de pouce gouvernemental, quels changements?

Un montant additionnel de 300 millions d’euros sera alloué pour renforcer le programme MaPrimRénov’ et soutenir les foyers dans le financement de leurs projets de rénovation.

Nouveautés dans le domaine de la rénovation

Le gouvernement souhaite faciliter et renforcer le dispositif MaPrimeRénov’. En effet, la prise en charge de l’accompagnement des ménages les plus modestes par le biais du dispositif MonAccompagnateurRénov sera désormais complète. L’aide apportée pour cette prestation, qui permet un suivi personnalisé de A à Z par des experts, va ainsi passer de 1 200 à 2 000 euros. Ce budget supplémentaire vise également à accélérer le remplacement des chaudières fonctionnant au fioul et au gaz.

Une consultation auprès des élus et des professionnels a été initiée début juin pour favoriser la transition vers des modes de chauffage plus écologiques dans le secteur du bâtiment. Cependant, les professionnels estiment que cette démarche a été mise en place trop tardivement. L’objectif est d’interdire l’installation de nouvelles chaudières à gaz et de remplacer un quart des chaudières actuelles d’ici 2030 par des pompes à chaleur.

D’après les données du Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie (Ceren), plus de onze millions de logements principaux utilisaient le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié pour se chauffer en France en 2021, et 2,7 millions étaient chauffés au fioul domestique. À l’heure actuelle, le secteur de l’habitat représente 48 millions de tonnes d’émissions de CO2, 64% des émissions totales du bâtiment et 11% des émissions de CO2 de la France.

Les ménages sont-ils prêts à s’adapter ?

Plusieurs obstacles subsistent, notamment d’ordre technique et financier. Même lorsqu’un ménage bénéficie de MaPrimRénov, la part des coûts des travaux qui reste à sa charge est importante. Il est difficile de les assumer avec les problèmes actuels de pouvoir d’achat et d’inflation. Les matériaux et les matières premières sont coûteux, les devis sont très élevés et il est souvent compliqué de trouver des artisans disponibles.

De nombreux projets de rénovation sont donc reportés ou simplement abandonnés. De plus, l’accélération souhaitée par la Première ministre, Élisabeth Borne, pose des problèmes aux ménages qui sont en train de changer ou qui ont récemment modifié leurs installations. Les aides sont disponibles, mais leur mise en pratique est entravée par ces difficultés. Les chiffres les plus récents sur l’attribution de MaPrimRénov ne sont pas encore connus, mais ils pourraient bien être affectés par ces divers obstacles.