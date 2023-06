Transformers: Rise of the Beasts en 4DX – Un tour d’auto-tamponneuse au cinéma

L’expérience du cinéma immersif existe depuis un certain temps déjà, et la technologie 4DX en est l’incarnation la plus récente, utilisée notamment pour les films à gros budget. Nous avons eu l’occasion de l’essayer lors de la projection de « Transformers : L’ascension des bêtes » : préparez-vous à être secoués.

Dès leurs débuts, les films ont cherché à immerger leur public en sortant de l’écran. Les premières distributions de films aux XIXe et XXe siècles étaient des attractions foraines. Aujourd’hui, l’immersion cinématographique est incarnée par la technologie 4DX. Nous avons eu l’occasion de la tester lors de la sortie de Transformers : Rise of the Beasts, en salles depuis le 7 juin. Attention, ça décoiffe.

Les « Maximals »

Explosions, secousses, projections d’eau et de vent, sièges qui bougent : voilà ce qui vous attend dans ce septième Transformers en 4DX. Le film n’est plus seulement à regarder, il se vit comme un véritable tour de manège. Transformers est une série de films mettant en scène des robots extraterrestres géants capables de se transformer en divers véhicules et, nouveauté du film, en animaux, appelés « Maximals ». Leur mission : trouver la clé cosmique qui leur permettra de quitter la Terre et reconstruire leur monde.

Tôles froissées

Si la franchise Transformers avait bien démarré en 2007 avec le premier film de Michael Bay, plein d’humour et d’effets spéciaux révolutionnaires, Rise of the Beasts se prend au sérieux et propose une intrigue manichéenne. La qualité des films de la série a été inégale depuis le premier opus, avec des réussites comme The Last Knight, où les robots côtoyaient les chevaliers de la Table ronde.

Le visionnage de Transformers : Rise of the Beasts en 4DX s’apparente davantage à une attraction de fête foraine qu’à une expérience cinématographique. La version française du film, avec les voix d’Ophélie Winter, Dorothée et Yvick Letexie (Mister V), a fait parler d’elle. Les acteurs se démarquent malgré le chaos ambiant. Peut-être qu’un écran de vingt mètres et un son Atmos suffiraient pour en profiter pleinement. À voir…

L’affiche de Transformers : Rise of the Beasts de Steven Caple Jr. (2023). (PARAMOUNT PICTURES FRANCE)

Informations pratiques

Genre : Science-fiction / Action

Réalisateur : Steven Caple Jr.

Acteurs : Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h08

Sortie : 7 juin 2023

Distributeur : Paramount Pictures France

Synopsis : Transformers : Rise of the Beasts renoue avec l’action et le grand spectacle qui ont conquis des fans du monde entier. L’intrigue se déroule dans les années 90 et nous fait voyager aux quatre coins du globe. Une toute nouvelle faction de robots Transformers, les Maximals, s’allie aux Autobots pour combattre les Decepticons.