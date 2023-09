Transformation spectaculaire du quartier Nicois : attirant et animé

Libération est un des quartiers les plus reconnaissables de Nice. Depuis l’implantation d’un cinéma et de la halle gourmande dans la Gare du Sud, les résidents ont remarqué une progression notable dans la région. Un changement qui a insufflé une nouvelle vie et une ambiance différente au quartier emblématique, renforçant son charme. La présence des nouvelles infrastructures crée une atmosphère dynamique, et témoigne de l’essor de l’endroit, contribuant ainsi à son expansion. Les citoyens se réjouissent de leur chance de pouvoir disposer de ces nouvelles ressources, qui enrichiront leur expérience de vie dans un environnement en constante évolution. Les habitants sont convaincus que la transformation de la Gare du Sud en un centre commercial impressionnant est une merveilleuse initiative pour la région, qui reflète l’ambition de la municipalité de créer des espaces modernes et inclusifs pour les citoyens de Nice.

Le marché de la Libération, un quartier en développement constant

Le marché de la Libération à Nice est un endroit emblématique et mythique de la ville qui incarne l’essence même de cette dernière. Il s’agit d’un quartier populaire en perpétuel développement depuis plusieurs années qui attire de plus en plus de visiteurs, de touristes, de commerçants et d’habitants. La nouvelle Gare du Sud est l’un des nombreux projets entrepris par la municipalité pour faire évoluer le secteur.

Les habitants témoignent de la transformation de la Libération

La Libération est en constante évolution, c’est ce que confirment les témoignages des riverains et des commerçants du marché. La présence du tramway a permis une meilleure connexion avec d’autres quartiers de la ville et la rénovation du jardin Thiol a attiré davantage de familles avec enfants. Les nouvelles installations du marché permettent également une meilleure circulation. Les habitants sont fiers de l’évolution de leur quartier et y voient un endroit agréable où il fait bon vivre.

Une piétonnisation pour poursuivre le développement

Le nouveau comité de quartier souhaite poursuivre le développement de la Libération en piétonnisant une portion de l’avenue Malausséna pour rendre l’endroit plus agréable et continue entre la rue Mirabeau et la place Général de Gaulle. L’objectif est de faire en sorte que les visiteurs de la ville aient envie de passer le pont de la Gare et de découvrir les richesses du quartier.

La Libération devient un quartier prisé

La dynamique de la Libération attire chaque année de plus en plus de touristes et de nouveaux habitants. Les prix de l’immobilier ont connu une forte hausse, en moyenne 6000 euros le mètre carré. Le quartier est apprécié pour sa proximité avec le centre-ville, la facilité de se déplacer à pied et la présence de nombreux commerçants. La diversité des quartiers rend également les biens immobiliers très différents, certains se vendent jusqu’à un million d’euros. Enfin, la clientèle reste principalement locale, l’identité du quartier et son âme doivent être préservées malgré le développement constant du marché.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA