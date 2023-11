« Transat Jacques Vabre : Le Cléac’h et Josse creusent l’écart, le jeu stratégique des Imoca bat son plein ! »

Faisant la fierté de tous, le Maxi Banque Populaire XI a réussi à creuser l’écart avec ses concurrents de la catégorie Ultim, s’accaparant ainsi la première place. Il vogue à présent à pleine vitesse en direction de la Martinique, dans l’anticipation d’une éventuelle arrivée qui pourrait avoir lieu dimanche soir.

Duel en tête de la Transat Jacques Vabre

L’équipe du Maxi Banque Populaire XI, constituée d’Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse, est actuellement en tête de la Transat Jacques Vabre. Selon les données du samedi 11 novembre à 9 heures, ils ont réussi à se distancer du reste du groupe, menant notamment par 127,6 milles nautiques face à l’équipe SVR Lazartigue. Malgré cette avance, l’issue de la course reste incertaine en raison des conditions imprévisibles en mer.

La course poursuit sur fond d’incertitudes et de stratégies

Sébastien Josse affirme que le duo de la Banque Populaire poursuit à un rythme de plus de 60 m/h, remontant le long du Brésil vers Fort-de-France. Selon Josse, chaque manœuvre, chaque grain, peut changer le cours de la course, en particulier en cas d’avarie. C’est ce qu’ont expérimenté Charles Caudrelier et Erwan Israel, actuellement en troisième position, dont le bateau a été touché par un objet, causant un problème au système de barre. Pour la catégorie Imoca, les stratégies sont actuellement en réflexion. Face à l’anticyclone, deux options se présentent : soit une route plus longue et plus sûre vers le Sud, soit un chemin plus court et plus risqué vers le Nord.

Classements en attente pour les autres catégories

Dans la catégorie des Class40, les meneurs sont toujours Achille Nebout et Gilles Mahé sur Amarris, bien qu’un groupe de treize duos se trouve à moins de 60 milles nautiques derrière eux. Pour les Ocean Fifty, Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlamynck (Solidaires en peloton) mènent avec une avance de 174,4 milles nautiques sur Réalités (Fabrice Cahierc et Aymeric Chappellier).

