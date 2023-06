Trafic de vanille démantelé en Polynésie : réseau criminel découvert et stoppé

La vanille figure parmi les épices les plus coûteuses au monde, se situant juste après le safran, ce qui suscite de nombreuses convoitises. Ces dernières années, on a constaté une augmentation considérable de son prix, et cela a mené au démantèlement d’un réseau en Polynésie par les forces de gendarmerie. Suite à cette opération, six individus ont été appréhendés et sont accusés de vol et de recel de vol aggravé.

La précieuse vanille de Tahiti est souvent convoitée et les plantations sont fréquemment ciblées par des groupes criminels. L’an passé, un producteur tahitien a découvert ses plants de vanille saccagés lorsqu’il a ouvert les portes de son entreprise. En tout, une demi-tonne de vanille a été volée dans l’archipel. Les coupables ont été arrêtés le samedi 6 juin, après une longue enquête. « Il a fallu beaucoup d’investigation, notamment par des recoupements », explique Daniel Vana’a, l’adjoint au commandant de la Compagnie des Archipels.

Le prix de la vanille s’envole

Les six hommes soupçonnés, âgés de 24 à 51 ans, étaient tous des professionnels du secteur. Ils agissaient en tant que voleurs, receleurs ou revendeurs, incités par des gains importants. En effet, la vanille est la deuxième épice la plus onéreuse au monde, derrière le safran. Depuis 15 ans, le prix de la vanille ne cesse d’augmenter, en particulier celle de Tahiti, qui coûte actuellement 650 euros le kilo. « La vanille produite à Tahiti est très rare (…) d’où les prix très élevés », déclare Arnaud Sion, fondateur du Comptoir de Toamasina. Les six suspects encourent jusqu’à 10 ans de prison.