Tout sur les barbecues : secrets de l’été

Pourquoi le barbecue est-il devenu controversé?

Depuis plusieurs années, la popularité du barbecue ne cesse de croître. En effet, il est considéré comme le moment convivial par excellence pour se retrouver entre amis ou en famille. Cependant, il est en train de perdre de sa superbe à cause des impacts environnementaux qu’il a engendrés. En effet, le barbecue est devenu un symbole du réchauffement climatique dans de nombreux pays du monde.

Le barbecue et les ventes

Même si le barbecue est critiqué pour son impact environnemental, les ventes sont en constante augmentation. En 2022, deux millions d’exemplaires de barbecues ont été vendus en France, pour un budget moyen de 120 euros. Malgré la mauvaise réputation du barbecue, il est toujours présent dans les jardins et sur les balcons de 62% des Français.

Les barbecues au charbon devancent toujours les planchas et les barbecues à gaz, mais ils sont désormais largement devancés par l’électrique. Les barbecues électriques représentent près de la moitié des ventes en 2022. Ils sont moins coûteux et provoquent moins d’incendies.

La remise en question de la cuisine au barbecue

Le nombre de Français qui cuisinent le barbecue une fois par semaine ou plus pendant l’été est en baisse de 68%. Un chef américain étoilé appelle à mettre fin à la cuisson des burgers au barbecue, en faveur du poulet et surtout des légumes. La cuisine végétale est selon lui l’avenir de la cuisine.

Le débat est encore difficile en France entre ceux qui optent pour une côte de bœuf et ceux qui préfèrent une aubergine grillée. La déclaration de Sandrine Rousseau sur le virilisme du barbecue a suscité de nombreuses polémiques. Le New York Times a écrit : « La passion entraîne la passion. Logique donc que le pays de la gastronomie soit devenu le pays des controverses sur le symbolisme politique et culturel de la nourriture ».

En somme, le barbecue est une tradition culinaire qui est entrain de perdre son charme. Les impacts environnementaux engendrés par cette pratique font que de nombreux chefs et citoyens révisent leurs habitudes alimentaires et optent aujourd’hui pour une cuisine plus saine et plus écologique.