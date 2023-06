Tourisme : nuit à la belle étoile dans une bulle confortable

Profiter d’une nuit à ciel ouvert sans pourtant renoncer à votre aisance, c’est ce qu’offrent certaines chambres d’hôtes modernes avec leurs tentes en forme de bulle. Un exemple dans la région du Nord.

En plein cœur des Flandres et entourées de nature, d’étranges bulles se sont intégrées discrètement au paysage. Une fois la nuit tombée, elles se transforment en abris pour une nuit sous les étoiles. Claude et Martine, venant de Bailleul, découvrent cette expérience inédite et sont surpris du confort moderne et élégant à l’intérieur. Tous les détails sont réfléchis pour un séjour plaisant et respectueux de l’environnement, avec une douche, des toilettes sèches et, surtout, une vue magnifique sur la nature.

Des bulles présentes dans le monde entier

Un séjour dans l’une de ces bulles coûte entre 200 et 300 euros par nuit, incluant le dîner et le petit-déjeuner. Le moment idéal pour profiter pleinement de sa bulle est à la nuit tombée. Au moment du coucher, il est conseillé de garder les yeux grands ouverts pour savourer le spectacle offert par la nature. Vivre au rythme de celle-ci implique de se réveiller avec le lever du soleil et le chant des oiseaux, en parfaite harmonie. Ces bulles permettent de s’évader tout en restant proche de chez soi. Elles sont fabriquées dans un atelier situé à proximité et sont exportées partout dans le monde.