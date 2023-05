Tourisme: Diversification et équilibre des bases de loisirs pour subsister, Yvelines et Eure

Les espaces de loisirs offrent aux enfants et aux adultes des opportunités de divertissement. Cependant, pour survivre, il est crucial qu’ils se diversifient et trouvent un équilibre idéal. Zoom sur les zones de loisirs situées dans les Yvelines et l’Eure.

Dans les environs des villes françaises, plus de 150 bases de loisirs offrent un environnement verdoyant et accueillant pour les familles. Elles proposent des activités à faible coût, voire gratuites, pour divertir petits et grands. Malgré une fréquentation en hausse, ces espaces cherchent à se renouveler. Par exemple, la base de loisirs de Saint-Quentin, située dans les Yvelines, a perdu de sa splendeur depuis son inauguration en 1970. Si les enfants continuent d’apprécier les jeux sur corde, l’endroit paraît négligé après 40 ans d’existence.

« Une mission sociale »

La base de loisirs de Saint-Quentin a connu une perte de 1,5 million d’euros en 2022 et le département des Yvelines ne souhaite plus apporter de financement. Serait-il nécessaire de privatiser entièrement les bases de loisirs ? Patrick Karam, vice-président du Conseil régional en charge des sports et loisirs, estime que cette perspective soulève des problèmes. Si les tarifs d’entrée étaient multipliés par trois ou quatre, l’équilibre financier pourrait être atteint, mais cela remettrait en cause la mission sociale des bases de loisirs.

Afin de préserver cette mission sociale, un équilibre délicat entre investissement privé et subventions publiques doit être trouvé, à l’image de la base de loisirs de Léry-Poses, située dans l’Eure.