Tour de l’Avenir 2023 : chaos sur les routes de Savoie les 25-27 août!

Cette semaine, la Savoie sera traversée par plusieurs étapes du Tour de l’Avenir, et il convient d’être préparé aux perturbations de circulation qui en découleront. Du 25 au 27 août prochain, les routes concernées verront leur trafic perturbé et il est donc recommandé aux automobilistes d’anticiper leur itinéraire et de prendre des précautions particulières pour éviter tout imprévu. Les coureurs s’élanceront sur des parcours spectaculaires et la région accueillera de nombreux visiteurs venus assister à cette grande manifestation sportive. Il est donc essentiel de faciliter le bon déroulement de cet événement en restant attentif et patient sur la route.

Le Tour de l’Avenir 2023

Le Tour de l’avenir 2023 est une compétition cycliste pour les hommes de moins de 23 ans avec plusieurs étapes prévues. Trois étapes devaient avoir lieu du 24 au 27 août.

Restrictions de circulation du 25 au 27 août

Pendant le passage de la course, des restrictions de circulation sont à prévoir dans les deux sens de circulation sur les routes départementales concernées. Les restrictions couvrent la 6ème étape de Méribel au Col de la Loze, la 7ème étape de Montricher-Albanne au col du Mont Cenis et la 8ème et dernière étape de Val-Cenis à Sainte Foy Tarentaise.

Le Tour de l’avenir Féminin également présent en Savoie

Les athlètes féminines traverseront le département sur deux étapes les 31 août et 1er septembre.

