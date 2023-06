« Tour de France: Série documentaire Netflix pour puristes et touristes au cœur du peloton »

Le jeudi 8 juin, la plateforme lance son documentaire exceptionnel qui nous emmène dans les coulisses du Tour de France 2022.

L’édition 2022 du Tour de France nous offre une perspective inédite grâce à une série documentaire produite par Netflix. Le programme, intitulé Tour de France : au cœur du peloton, est composé de huit épisodes fascinants à découvrir dès le jeudi 8 juin à 9h, en partenariat avec franceinfo. Dolorès Emile, responsable des séries-documentaires et programmes d’enchaînement chez Netflix France, a partagé l’objectif de cette série : séduire à la fois les aficionados et les novices du cyclisme.

Les spectateurs pourront être captivés par cette série-documentaire, qui les entraîne à la vitesse du peloton du Tour de France, rythmée par une bande-son dynamique et entraînante. Netflix parvient ainsi à créer un récit passionnant pour ceux ayant suivi la course l’année précédente (et connaissant donc déjà le nom du vainqueur) et à éveiller l’intérêt des novices en expliquant les règles, les enjeux et les stratégies du cyclisme tout en maintenant une tension constante du début à la fin. Cette démarche, également utilisée avec succès pour les cinq saisons de Pilotes de leur destin (Drive To Survive) sur la Formule 1, pourrait permettre d’attirer un public plus jeune.

Dans Tour de France : au cœur du peloton, les téléspectateurs sont plongés au sein de huit équipes, partageant le quotidien des coureurs dans leurs bus, les voitures des dirigeants et des commentateurs, ainsi que les hôtels où ils séjournent. Des caméras sont également installées sur les vélos. Mais la série ne se contente pas de présenter l’aspect sportif de la compétition : elle raconte des histoires humaines touchantes. Netflix a ainsi mis en avant une trentaine d’acteurs du Tour et a filmé leur quotidien et leur préparation dès le printemps – comme Thibaut Pinot, que l’on voit nourrir ses chèvres chez lui en Haute-Saône, ou Julian Alaphilippe qui s’entraîne avant d’apprendre qu’il ne sera finalement pas sélectionné. Le documentaire offre également des moments émouvants à travers les témoignages des coureurs et des extraits de la course diffusée sur France Télé.

Seule ombre au tableau : l’équipe du double vainqueur Tadej Pogacar, qui n’a pas souhaité participer au documentaire. Peut-être qu’elle acceptera de se joindre au projet pour la saison 2, dont le tournage est prévu lors du Tour 2023.