Tour de France 2024 : Paris irremplaçable, admet Christian Prudhomme !

Le responsable du Tour de France fournit une explication approfondie sur l’itinéraire de la future édition.

Révélations du Parcours du Tour de France 2024

Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, a partagé des informations détaillées sur le parcours du Tour de France 2024 lors d’une entrevue récente. Il décrit l’événement de l’année prochaine comme conçu pour toucher le plus grand nombre de gens possible, en commençant par de grands départs à l’étranger pour ensuite investir les petites villes de France. Pour la première fois, le Tour ne se termine pas à Paris pour cause des Jeux Olympiques et choisit Nice, une ville emblématique, comme lieu de l’arrivée finale.

De nouveaux développements intéressants incluent un contre-la-montre le dernier jour, pour la première fois depuis 1989, ainsi qu’un parcours potentiellement séduisant pour les grands coureurs tels que Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel et Primoz Roglic. Mark Cavendish, le cycliste légendaire, sera également au départ suite à une extension de contrat.

Le parcours 2024 sera varié, offrant quelque chose pour chaque type de coureur. Bien que la montagne soit moins présente que l’année dernière, elle sera bel et bien présente du début à la fin, avec de la place pour les coureurs, les baroudeurs et les sprinteurs. Pour la première fois, le Grand Départ aura lieu en Italie, avec un hommage anticipé à plusieurs champions cyclistes italiens.

Les Temps Forts de l’Itinéraire

Le Tour 2024 présente de nombreuses étapes attrayantes. La quatrième étape comprend les ascensions du Sestrières, du Montgenèvre et du Galibier, présentée comme l’une des montées les plus hautes et rapides de l’histoire du Tour. Rapidement après le départ en Italie, les coureurs commenceront à grimper, affrontant un dénivelé de 3 600 mètres dès le premier jour. Ils prendront également les chemins blancs de la Champagne, présents pour la première fois sur la course masculine, un ajout innovant qui promet d’être une étape mémorable.

L’arrivée à Saint-Amand-Montrond, sur les terres de Julian Alaphilippe, est une autre particularité de ce Tour. Comparée aux années précédentes, le parcours de 2024 aborde plusieurs massifs à deux reprises, notamment les Alpes, les Pyrénées et le Massif central, avec l’insertion de cols mythiques. L’étape entre Evaux-les-Bains et Le Lioran, une longue étape de 211 kilomètres sans un mètre plat, est prophétisée comme une étape à ne pas rater.

Un Tour Vers un Avenir Plus Respectueux de l’Environnement

Christian Prudhomme accorde une attention particulière à la question environnementale lors de la planification du Tour. Il souligne la poursuite des efforts pour rendre l’événement plus vert, notamment en travaillant sur des transitions vers une flotte de voitures électriques, malgré les défis techniques actuels. Sur la question des emballages au sein de la caravane et la gestion des déchets des coureurs sur le parcours, le travail est également en cours pour minimiser l’impact environnemental.

La planification du Tour doit prendre en compte ces préoccupations environnementales, notamment en trouvant des lieux d’arrivée qui respectent l’environnement naturel. Pour Christian Prudhomme, « Le Tour se nourrit des beautés de la France, et n’a pas du tout envie de les abîmer. »

