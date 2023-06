Top 14 : Stade de foot Anoeta à Saint-Sébastien, devenu graal du rugby en demi-finales

Généralement employé par les joueurs de football de la Real Sociedad, le stade Anoeta situé à Saint-Sébastien s’est peu à peu affirmé en tant qu’incontournable dans l’univers du rugby. C’est ainsi qu’il reçoit les demi-finales du Top 14, ce vendredi et samedi.

Soudainement, son imposante structure d’un bleu azur étincelant apparaît devant le visiteur perdu dans les rues de Saint-Sébastien (Espagne). Il ne lui faut pas plus de vingt minutes à pied depuis la vieille ville ou la célèbre plage de la Concha pour se retrouver face à face avec le stade d’Anoeta (ou Reale Arena, son nom commercial), lieu des demi-finales de Top 14, Toulouse-Racing, le vendredi 9 juin, et La Rochelle-Bordeaux-Bègles, le samedi 10 juin. Son parvis rudimentaire, dû aux immeubles adjacents, le rend intrigant et même anachronique, à une époque où les stades en périphérie disposent de nombreux parkings sur plusieurs hectares.

Le stade, qui peut accueillir 40 000 spectateurs, se fond si bien dans le paysage local qu’il est difficile de le distinguer d’une salle de concert ou d’une piscine. Ornés des couleurs txuri-urdin (bleu et blanc en basque) de la Real Sociedad, le club de football résident, Anoeta était ce week-end habillé des couleurs noir et orange du Top 14. Pourtant, il y a 20 ans, le rugby était encore très confidentiel dans ce pays, et il n’était pas évident de concevoir une alliance naturelle entre le stade et le ballon ovale.

« Nous avons été la première équipe à jouer ici, en 2005, contre le Munster », se souvient Dimitri Yachvili, consultant pour France Télévisions et ancien demi de mêlée biarrot. « C’était ma première saison à Biarritz, et nous nous sommes retrouvés dans un Anoeta bondé, face à une équipe qui était alors une référence au niveau européen », ajoute Imanol Harinordoquy, qui jouait alors en troisième ligne.

De nombreuses délocalisations dans les années 2000

En raison de la capacité limitée de son stade d’Aguiléra, le Biarritz Olympique a été contraint de délocaliser ses matches de phase finale de la Coupe d’Europe. Le club a développé un goût pour le stade de la province de Gipuzkoa, jusqu’à y disputer occasionnellement ses principales affiches de championnat. « C’était le graal, il fallait le mériter », souligne Harinordoquy, également consultant pour France Télévisions. Entre 2005 et 2011, toutes compétitions confondues, Biarritz a accueilli dix matches au stade d’Anoeta, faisant battre le cœur d’un stade qu’était alors difficile à remplir pour la Real Sociedad, coincée en deuxième division.

« C’est un stade très particulier », ajoute Yachvili. « Il n’est pas très loin de Biarritz, mais l’ambiance est différente. Ça résonne, les vestiaires sont souterrains et on monte des marches pour accéder à la pelouse, entouré des supporters heureux de franchir la frontière. »

« Il règne une réelle convivialité dans le vieux Saint-Sébastien, avec de nombreux bars. Cela crée une atmosphère que l’on ressent également dans le stade », confie Harinordoquy, ancien joueur de Biarritz et consultant pour France Télévisions.

Face à ce succès populaire et commercial, l’Aviron bayonnais, rival du Biarritz Olympique, a également investi le stade Anoeta pour ses matches de gala. Moins présent sur la scène européenne, le club bleu et blanc y a joué quatre fois entre 2009 et 2014, avant que les difficultés sportives des deux équipes basques, alternant entre le Top 14 et la Pro D2, ne mettent fin aux délocalisations.

Une « génération Anoeta »

« Tous les matches que nous avons joués là-bas étaient extraordinaires », se souvient Yachvili. « Cela nous a marqué les esprits », poursuit Harinordoquy. Cette période a également été marquante pour une génération « d’enfants d’Anoeta » qui fouleront la pelouse ce week-end.

« Anoeta représente énormément pour moi, c’est là que je suis allé voir les épopées du Biarritz Olympique quand j’étais abonné avec mes parents », confie Maxime Lucu, demi de mêlée de Bordeaux-Bègles, sur Canal +. « J’ai beaucoup d’émotions à y retourner. »

Depuis, le stade a été entièrement rénové en 2019, portant sa capacité de 32 000 à 40 000 places, changeant de nom commercial et supprimant la piste d’athlétisme pour rapprocher le public du terrain.

« Ils ont demandé l’accord aux Fédérations basque et espagnole pour effectuer ces travaux, c’est le signe que le rugby compte à Anoeta », affirme José Miguel Galdos Ordonoz, directeur technique de la Fédération basque de rugby.

Le nouveau Anoeta du rugby a été inauguré en mars dernier, avec la pose de nouveaux poteaux de rugby neuf ans après le dernier match. Malgré la défaite amère sur le terrain (20-30), la seule à domicile de l’Aviron cette saison, l’événement a été célébré comme une grande fête populaire, le stade ayant affiché complet plusieurs semaines avant la rencontre. Un enthousiasme similaire est attendu pour ces demi-finales, qui laissent présager, si les performances de l’Aviron se maintiennent, de nouvelles journées de rugby endiablées.