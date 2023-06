Top 14 : Finale très attendue entre Toulouse et La Rochelle aura lieu

Au cours des dernières années, les deux équipes vedettes ont sans surprise gagné leur demi-finale du Top 14, qui a eu lieu ce week-end à Saint-Sébastien. Ils se donneront rendez-vous pour la finale, samedi prochain à Saint-Denis.

« Le rugby est un sport très équitable, on obtient ce que l’on mérite », a déclaré l’ailier argentin du Racing 92, Juan Imhoff, au micro de Canal + vendredi dernier. Son équipe, classée cinquième, venait de perdre face au leader toulousain (14-41), en demi-finale à Saint-Sébastien, en Espagne. Le scénario était conforme aux parcours des deux équipes tout au long de la saison régulière. Le lendemain, La Rochelle, deuxième du championnat, a dominé Bordeaux-Bègles, sixième (24-13). Sans surprise, Toulouse et La Rochelle s’affronteront en finale du Top 14, samedi 17 juin à Saint-Denis, un match à suivre sur France 2 et france.tv.

« Le premier contre le deuxième, je ne dirais pas que c’est logique, mais c’est un beau match », a déclaré avec euphémisme Sébastien Boboul, entraîneur adjoint de La Rochelle. Pourtant, cette finale récompense les deux équipes les plus régulières de la saison, avec 14 et 11 points d’avance sur les autres équipes. Toulouse et La Rochelle sont les deux seules équipes du Top 14 à briller sur la scène européenne, avec trois titres européens à leur actif lors des dernières saisons. Elles ont également fourni 10 des 15 titulaires de l’équipe de France lors du Tournoi des six nations.

Samedi, le Stade de France accueillera « le match que tout le monde attendait », selon les commentaires entendus tout au long du week-end basque. Tout comme Stade français-Toulouse au début du siècle ou Toulon-Clermont lors de la dernière décennie, Toulouse-La Rochelle est la grande rivalité du moment. Et comme toute antagonisme, elle s’est construite à travers des matchs épiques. Les deux finales de la Champions Cup et du Top 14, remportées par Toulouse en 2021 (22-17 et 18-8), en font partie. Mais depuis, Toulouse n’a plus rien écrasé, alors que La Rochelle a remporté deux Champions Cup. Même si La Rochelle n’a jamais décroché le Brennus, elle semble bien mieux armée qu’il y a deux ans.

Toulouse a éliminé La Rochelle lors des trois dernières saisons

« Ce qui a changé depuis ? La mentalité », a confié le talonneur de La Rochelle, Pierre Bourgarit, après la demi-finale. « Quand on n’a pas l’expérience, on ne sait pas comment aborder ces matchs. » En mai 2021, à Twickenham, en finale, le Gersois et ses coéquipiers découvraient les finales. En deux ans, les Maritimes ont « normalisé » leur réussite, selon leur directeur général Pierre Venayre, comme on a pu le voir avec leur célébration timide après leur victoire contre l’UBB.

Cependant, La Rochelle peine encore face à Toulouse, qui les a éliminés lors des trois dernières phases finales. « C’est toujours tendu, donc on les veut », a admis Thibaut Flament, joueur toulousain, vendredi soir. Avec les huit victoires consécutives de Toulouse contre La Rochelle (de septembre 2020 à janvier 2023), et un écart moyen de sept points, la rivalité est palpable. Les Rochelais ne pourront calmer leur rancœur qu’en rendant la pareille à leur adversaire cette saison. « On joue pour ce genre de matchs, on a hâte d’y être », a souri Bourgarit. Au vu de l’engouement suscité par ce nouveau classico, il n’est pas le seul à attendre cette confrontation avec impatience.