Tony Estanguet en immersion totale avec Théo Curin dans un taxi.

En cette nouvelle saison, Théo Curin a décidé d’innover en accueillant dans son taxi des sportifs de renom en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et pour cette première, il a eu l’honneur de recevoir le président du Comité d’Organisation des Jeux, Tony Estanguet. Ce dernier, véritable emblème du sport français, a accepté de monter à bord du taxi pour évoquer avec Théo les enjeux et les perspectives de cet événement majeur dans l’histoire du sport national. Dans cet échange, Tony Estanguet a pu partager avec l’ancien nageur handisport sa vision pour l’avenir de l’olympisme tout en soulignant les enjeux organisationnels d’une telle manifestation. C’est donc un véritable privilège pour Théo Curin d’avoir eu la chance de commencer cette saison en compagnie d’une personnalité aussi importante du monde du sport et de l’olympisme en France.

Une nouvelle saison de « Demain les jeux »

L’émission « Demain les Jeux » repart pour une nouvelle saison en partenariat avec France 3, dans le cadre de l’émission « Aux Jeux, citoyens ! ». Le vice-champion du monde de paranatation, Théo Curin, devient « Théo le Taxi » et invite une personnalité ou un champion en lien avec les Jeux de Paris 2024 dans sa voiture. Le premier invité est Tony Estanguet, le président du Comité d’Organisation des Jeux olympiques et paralympiques.

Un échange inspirant avec Tony Estanguet

L’échange entre Théo Curin et Tony Estanguet est l’occasion d’en apprendre plus sur la vie de ce dernier, notamment sur sa rivalité avec le kayakiste Michal Martikan et son amour pour le chocolat noir. Tony Estanguet parle également de son stress à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques, mais montre une grande capacité à s’adapter aux imprévus.

Au-delà des performances, une occasion de découvrir les personnalités

L’émission « Théo le Taxi » est l’occasion pour les spectateurs d’en apprendre plus sur les personnalités et champions invités, au-delà de leurs performances sportives. Cela permet de découvrir leurs passions, leurs personnalités et leurs histoires inspirantes.

