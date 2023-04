Tom Laperche, 25 ans, plus jeune marin à tenter un tour du monde en solitaire en classe Ultim

Sacré par François Gabart, le jeune homme originaire de Bretagne va assurer la direction du SVR-Lazartigue en 2024, un trimaran gigantesque.

François Gabart, navigateur de 40 ans, annonce qu’il prend sa retraite des courses en solitaire. Il ne participera pas au prochain tour du monde en solo sur le SVR-Lazartigue, un trimaran volant géant, qui aura lieu pour la première fois début 2024 à Brest. À la place, le jeune Tom Laperche, 25 ans, prendra le contrôle du multicoque récemment construit. Il devrait être le plus jeune marin de l’histoire à tenter un tour du monde sur ces machines volantes de la classe Ultim, des maxi-trimarans de 32 mètres de long pour 23 mètres de large.

Il y a quatre ans, Tom Laperche n’était pas tout à fait prêt pour cette aventure. Il effectuait son stage de fin d’études d’ingénieur chez MerConcept, la société fondée par François Gabart à Concarneau. À l’époque, ils travaillaient sur un nouveau trimaran de 32 mètres de long capable de voler au-dessus de l’eau, en cours de construction. En janvier prochain, c’est Tom Laperche qui sera à la barre : « Je suis ravi de cette ascension, où j’ai pu découvrir ce milieu professionnel… Mon envie de multicoque n’a fait que grandir, et faire ce tour du monde en solitaire, c’est quelque chose d’exceptionnel », a-t-il déclaré.

# « Cette course, j’en ai envie ! »

Avec un parcours déjà impressionnant, champion du monde sur un petit dériveur à l’âge de 11 ans et vainqueur de la Solitaire du Figaro 2022, Tom Laperche va s’embarquer pour un tour du monde en solitaire qui durera plus de 40 jours. Il n’a pas hésité longtemps avant d’accepter le défi : « Il y a une petite part de moi qui vient du fond des tripes et qui me dit que je dois tenter cette course. Et moi, j’en ai envie ! J’ai toujours rêvé de participer à des courses autour du monde sur ces grands bateaux », confie-t-il.

Originaire de la Trinité-sur-Mer, Tom Laperche a débuté la voile en baie de Quiberon, dans le Morbihan. Il aura 26 ans au moment du départ, tandis que François Gabart avait entamé son premier tour de la planète en solitaire à l’âge de 29 ans. Mais le détenteur du record du monde en 42 jours, 16 heures et 40 minutes, estime qu’il n’y a pas d’âge pour se lancer dans ce type d’aventure : « Moi-même, j’ai eu la chance de faire le Vendée Globe il y a un peu plus de dix ans maintenant, où j’ai été le plus jeune à l’époque. Est-ce que j’étais trop jeune ? Est-ce que je n’étais pas assez prêt ? En tout cas, ça s’est bien passé et je l’ai gagné », confie François Gabart avec malice. Tom Laperche entend, dans quelques mois, prouver qu’on a eu raison de lui faire confiance.