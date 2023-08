Titre réécrit : Attaque de 52 brebis par deux chiens, propriétaire traumatisé Titre putaclic : Scandale ! La barbarie de deux chiens : 52 brebis massacrées !

Au lever du jour du jeudi 27 juillet, un éleveur de moutons résidant à Teyran, dans l’Hérault, s’est retrouvé devant un effroyable spectacle dans son enclos. Deux chiens féroces s’en prenaient violemment à son troupeau, comportant pas moins de 230 brebis. Leur furie destructrice a causé la mort tragique d’une cinquantaine d’entre elles, laissant les autres gravement blessées. Pendant que l’éleveur tentait de secourir les pauvres animaux, il est parvenu à capturer l’un des deux fauves, de race Malinois, qui ont été identifiés comme appartenant à un propriétaire de la région.

Jeudi 27 juillet, un berger a découvert deux chiens de race Berger Belge Malinois attaquant son troupeau de 230 brebis dans son enclos à Clapiers, dans l’Hérault. Plus de 50 brebis sont mortes ou blessées. Le vétérinaire, qui a dû fermer sa clinique pour s’occuper des animaux, a décrit « une tuerie ». L’attaque a également eu des conséquences économiques pour l’éleveur, qui vend sa viande bio en direct. Cela fait trois fois que son troupeau est attaqué, malgré les clôtures. Il a porté plainte et demande à être remboursé pour la perte de ses brebis et des agneaux à naître ainsi que pour les frais vétérinaires. Il a également demandé la mise à mort des deux malinois. Le maire de Clapiers a pris un arrêté et le chien capturé a été placé en fourrière pour subir des tests susceptibles de déterminer s’il doit ou non être amputé.

Comportement des chiens

Le comportement des malinois, selon l’éleveur, était celui d’un prédateur. Ils avaient l’air déterminés, calmes et indifférents à tout ce qui les entoure lorsqu’ils attaquaient le troupeau de brebis. Les antibiotiques administrés aux brebis par le vétérinaire peuvent entraîner la mort des petits à naître.

Conséquences économiques et psychologiques

L’attaque a eu des conséquences économiques et psychologiques pour l’éleveur. Il s’agit d’un choc économique et psychologique car il vit de la vente directe de viande bio. Il est également directement en contact avec ses animaux car il s’occupe seul du troupeau. Cela affecte donc les agneaux à naître et les mères.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

