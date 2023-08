Incendie spectaculaire sur le chantier du Lyon-Turin, des engins en flammes ! 🔥🔥🔥

La nuit du 29 au 30 juillet était agitée sur le chantier du Lyon-Turin. En effet, cinq engins de travaux publics ont pris feu, plongeant le site dans une lueur rougeoyante et alertant les secours. L’origine de l’incendie est pour le moment inconnue, laissant planer une certaine inquiétude quant à la sécurité sur le chantier. Situé à Modane, en Savoie, ce lieu de construction représente un enjeu majeur pour le développement de la région et l’achèvement des travaux est attendu avec impatience. Les pompiers ont dû Å“uvrer toute la nuit pour éteindre les flammes et le bilan des dégâts est important. Nul doute qu’une enquête sera ouverte afin de faire la lumière sur cet incident et de déterminer si des mesures de prévention supplémentaires sont nécessaires pour éviter qu’il ne se reproduise.

Incendie sur le chantier du Lyon-Turin à Modane

Les faits

Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juillet, un incendie a eu lieu sur le chantier du Lyon-Turin, à Modane en Savoie. Cinq engins de travaux publics ont été détruits par les flammes. Les pompiers savoyards ont été appelés vers 23h pour intervenir sur place. L’incendie a été rapidement maîtrisé grâce à l’intervention d’une quinzaine de soldats du feu. Pour l’instant, l’origine de l’incendie demeure inconnue.

Le Lyon-Turin et la TELT

Le Lyon-Turin est un tunnel ferroviaire de 57,5 km de long qui traverse les Alpes entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse. Cet ouvrage doit permettre de relier la France et l’Italie et sera mis en service en 2032. La réalisation de ce projet est confiée à la société franco-italienne TELT. Le chantier est en cours depuis plusieurs années et sa durée est prévue jusqu’en 2029.

Enquête en cours

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incident survenue sur le chantier du Lyon-Turin. La gendarmerie de Modane est en charge de l’enquête pour déterminer s’il s’agit d’un accident ou d’un acte de malveillance. Il est important de préciser que les travaux de construction de ce tunnel ferroviaire ont déjà fait l’objet de plusieurs manifestations et d’oppositions locales, notamment de la part des écologistes et des riverains. Cependant, pour l’heure, aucun élément ne permet de déterminer avec certitude l’origine de cet incendie.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA