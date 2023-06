« Time »: 13e album de Simply Red, Mick Hucknall « essaye de faire quelque chose d’exceptionnel »

Chaque jour, un personnage célèbre fait son entrée dans l’univers d’Élodie Suigo. Pour l’occasion, nous avons le plaisir d’accueillir l’écrivain, compositeur, artiste et créateur du groupe anglais Simply Red, Mick Hucknall. Simply Red a récemment publié leur treizième opus intitulé « Time » et ont prévu deux spectacles en France prochainement.

Mick Hucknall est chef et chanteur du groupe britannique Simply Red, qui vient de Manchester et a été fondé en 1985. Lorsque l’on pense à Simply Red, on peut entendre les paroles et les refrains de leurs grands succès internationaux: If You Don’t Know By Now (1989), Stars (1991) Shine On (2015) et Blue Eyed Soul (date non mentionnée).

Simply Red vient de publier un treizième album: Time et deux concerts sont prévus le 23 juin 2023 aux Nuits de Fourvière à Lyon et le 25 juin aux arènes de Nîmes.

<Réécriture de la séance de questions-réponses>

franceinfo : Time, parce que l’heure tourne, cet album devait voir le jour aujourd’hui ?

Mick Hucknall : Le nom de l’album vient d’une suggestion de mon manager. Au début, il devait s’appeler Slapbang. J’ai écrit les chansons pendant le confinement. Et je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais pendant le confinement dû au Covid, le temps semblait s’être arrêté. Pendant ce temps-là, comme des millions d’autres personnes, j’étais chez moi dans ma chambre. Je me suis assis et j’ai joué de la guitare et petit à petit, j’ai pensé : ah, ce serait une chanson sympa. La première que j’ai écrite se trouve à la fin de l’album. Quand j’ai fini d’écrire cette chanson, j’ai contacté mon producteur et mon manager et je leur ai dit : si vous l’aimez, dites-le-moi, Si vous pensez que c’est juste correct, alors ça ne suffira pas. Si elle est juste correcte, je ne veux pas sortir un album. J’essaie de faire quelque chose d’extraordinaire cette fois-ci. Heureusement pour moi, ils l’ont aimée ainsi que ma maison de disques Warner, donc nous voilà !

Vous avez vécu des moments très durs avec votre mère, et vous avez été élevé par votre père. On dirait que c’est aussi une belle façon de dire : « Voici où j’en suis aujourd’hui. Voici l’homme que je suis devenu« . Est-ce difficile pour vous de mettre des mots sur vos émotions aujourd’hui ?

<Réécriture de la citation>

« J’ai perdu deux de mes amis à cause du Covid et j’ai été inspiré pour écrire ‘Never Be Gone’, qui est un hommage. »

Mick Hucknall, du groupe Simply Red

à franceinfo

Difficile. Tout ce que je peux dire, c’est que quand j’ai travaillé sur cet album, cela semblait très naturel de le faire. Une chanson qui me vient à l’esprit est Never Be Gone. C’est très émouvant pour moi parce que c’était réel. J’avais perdu deux amis à cause du Covid. J’ai essayé d’exprimer cela. Que ce soit le sentiment d’amour que j’éprouve pour ma femme, pour ma fille, le départ d’amis très proches. C’est ce que j’essaie de faire.

Vous dites que vous êtes un papa, marié, un homme heureux. Est-ce que vous avez gagné confiance en vous au fil du temps ?

Je ne sais pas si j’ai plus confiance en moi. Peut-être que je me sens plus accompli. Mais avoir une famille, une fille, j’ai l’impression que j’apprends toujours des choses. Je n’aime pas l’idée d’avoir 62 ans et de me dire : je sais tout, j’ai toutes les réponses, je ferme la porte. Voilà la vérité, voilà la vie. Non, j’aime l’idée qu jusqu’à ma mort, je vais continuer à apprendre, que quelque chose de nouveau entrera dans mon esprit.

<Réécriture de la citation>

« Quoi qu’il arrive, j’accepte le changement, j’essaie de le comprendre et de lui donner du sens. »

Mick Hucknall, du groupe Simply Red

à franceinfo

<Fin de la réécriture des citations>

Un mot sur la scène, parce que c’est très important. Vous êtes en tournée européenne. Il y a deux dates en France le 23 juin aux Nuits de Fourvière à Lyon et le 25 juin aux arènes de Nîmes. Monter sur scène, c’est comme une cour de récréation pour vous ?

Je dois dire que je suis très heureux de jouer en dehors de Paris. Toute ma carrière, chaque fois que je venais en France, c’était Paris, Paris ! Donc, maintenant, jouer dans d’autres parties de la France, c’est vraiment une super opportunité pour moi et un plaisir sincère.

Je voudrais juste que vous vous parliez de la chanson Spapbang. Je trouve que cette chanson a une âme supplémentaire.

Je suis content que vous me parliez de cette chanson parce que c’est une chanson très douce pour moi. Ça me rappelle qu’avant d’être musicien, j’ai pris ma guitare acoustique à Manchester et je suis allé dans une rue, où j’ai joué pendant 11 minutes avant que la police ne me fasse partir. Pendant ces 11 minutes, les gens m’ont donné 10 livres, en seulement 11 minutes, et ça m’a confirmé une chose, c’est que je peux le faire. Ils aiment ça, ça leur plaît. Juste un homme seul qui ferait le troubadour dans la rue, c’est ce que je me dis avec cette chanson, c’est que je m’imagine comme un troubadour.

Est-ce que ce troubadour est fier, heureux de l’homme qu’il est devenu ?

J’y travaille !