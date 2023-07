Thomas Jolly : metteur en scène des Jeux olympiques 2024 à Paris

À tout juste 41 ans, Thomas Jolly vit sa passion à fond : celle du théâtre. Acteur certes, mais surtout créateur de pièces de théâtre aussi bien que de comédies musicales, il se nourrit de ses multiples talents pour proposer des spectacles variés et captivants. Cette année, il se prépare à une aventure gigantesque : la réalisation de quatre spectacles différents pour les Jeux Olympiques qui auront lieu l’année prochaine. L’écriture de ces pièces est déjà terminée et les premières répétitions se dérouleront dès le printemps prochain. Une pression énorme qui n’entame en rien la créativité et la motivation de Thomas Jolly, décidé à proposer un spectacle inoubliable pour cette grande occasion.

Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies de Paris 2024

La consécration

Le 21 septembre 2022, le Comité Olympique annonce que Thomas Jolly sera le directeur artistique des cérémonies de Paris 2024. À 41 ans, il est choisi parmi plusieurs dizaines de postulants pour sa créativité, sa vision artistique, et ses spectacles hors norme qui cassent les codes. C’est un vrai honneur pour Thomas Jolly, habitué du gigantisme et des expériences visuelles éclatantes.

« Quatre grandes surprises »

Les quatre spectacles sont maintenant tous écrits et peaufinés avec une équipe resserrée d’auteurs et d’autrices. Thomas Jolly a eu carte blanche et un budget d’un peu plus de 135 millions d’euros pour imaginer les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques. La Seine deviendra sa scène embrasée et il promet du spectaculaire et du sobre.

Thomas Jolly garde le secret sur les détails des spectacles pour préserver la surprise. C’est « top secret » confie-t-il. L’équipe continue à travailler toute l’année-là pour peaufiner les répétitions et conceptualiser le spectacle en théorie.

« Hommage à la créativité française »

Thomas Jolly souhaite que ces cérémonies soient une espèce d’hommage à la créativité française et à sa diversité. Il veut des travaux spectaculaires et très pertinents avec 1001 compagnies sur tout le territoire en France qui peuvent apporter leur propre touche artistique. Il affirme que « Paris est une espèce de laboratoire d’une conception plurielle du vivre-ensemble. C’est le bordel Paris, mais ça marche ! Et c’est ça que les cérémonies diront certainement au monde ».

Thomas Jolly est maintenant prêt à rentrer dans l’histoire des JO. Rendez-vous pour la cérémonie d’ouverture le 26 juillet 2024 à 20h24.

Et souvenons-nous tous de la phrase prononcée par Tony Estanguet : « ses spectacles hors norme qui cassent les codes. » Cela nous promet des moments forts en perspective!