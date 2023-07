Thomas Dutronc fait son grand retour à Jazz In Marciac !

Jeudi 20 juillet a marqué le début du prestigieux 45e festival Jazz in Marciac. Durant les dix-sept jours à venir, les échos mélodiques de la musique jazz et des musiques du monde viendront résonner dans les rues de cette charmante petite ville du Gers. Cette année, c’est avec grand plaisir que nous accueillons la crème des artistes de la scène musicale internationale, dont plus d’une trentaine ont été programmés pour émerveiller notre public. Parmi les artistes présents, nous retrouvons le légendaire chanteur et guitariste Thomas Dutronc, qui est bel et bien un habitué du festival.

Thomas Dutronc en trio de guitares à Jazz in Marciac

Le festival Jazz in Marciac accueille Thomas Dutronc pour la énième fois dans ses jardins où il a commencé en off. Cette fois-ci, il revient en tant que tête d’affiche avec un nouveau projet qui l’enthousiasme : un trio de guitares qui s’annonce prometteur.

Un trio de virtuoses

Le chanteur est entouré de deux virtuoses du jazz manouche, dont Rocky Gresset qui est un de ses fidèles comparses, et Stochelo Rosenberg. Cette formule en trio est très souple et permet beaucoup de liberté selon Thomas Dutronc. D’ailleurs, il complimente ses deux congénères en déclarant que bien que nombreux jouent cette musique-là, eux deux sont les meilleurs, ils ont un petit truc en plus qui rend l’ensemble inexplicable.

Un répertoire varié et surprenant

Le trio accompagné du contrebassiste Thomas Bramerie, teste sur scène quelques nouvelles chansons de Thomas Dutronc qui travaille actuellement sur la sortie d’un prochain album. Autrement, ils alternent des reprises, des morceaux de jazz et des thèmes de Django Reinhardt. Les surprises sont au rendez-vous pour Thomas Dutronc qui cherche à éviter tout risque de lassitude pendant le concert.

Où les voir ?

Le trio Dutronc, Rosenberg, Gresset sera sur la scène de Jazz in Marciac le 31 juillet, mais le groupe qui est actuellement en tournée, jouera également le 27 juillet à Châteauneuf-du-Faou, ainsi que le 5 août à la Petite-Pierre, au festival Au Grès du Jazz. Il ne tient qu’à vous de découvrir cette belle expérience musicale.