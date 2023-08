TF1 choque en utilisant des Cadillac pour présenter les joueurs de la Coupe du monde de Rugby 2023

TF1 a diffusé plusieurs séquences du marché animé de Cadillac, ville située dans le département de la Gironde. Cette couverture médiatique a été faite dans le but de promouvoir l’événement tant attendu de la coupe du monde de rugby en 2023 et de divulguer l’effectif de l’équipe de France sélectionnée pour cet événement sportif d’envergure internationale. L’atmosphère vibrante du marché, ses étales colorés, et ses commerçants accueillants ont été capturés en images pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Le spectateur pouvait ressentir l’excitation palpable dans l’air à travers les angles de caméra astucieusement choisis. Cette communication visuelle a mis en avant le patrimoine culturel et touristique que détient cette région du sud-ouest de la France.

TF1 diffuse un reportage sur le marché de Cadillac et invite Fabien Galthié

Le lundi 21 août 2023, la chaîne de télévision française TF1 a diffusé un reportage de 2 minutes 50 sur le marché de Cadillac, en Gironde. La présentatrice du journal de 13 heures sur TF1, Marie-Sophie Lacarrau, a invité Fabien Galthié, sélectionneur de l’équipe de France de rugby à XV sur son plateau. Cette invitation coïncidait avec l’approche de la 10e édition de la coupe du monde de rugby prévue en septembre 2023 en France.

Les joueurs sélectionnés annoncés dans une vidéo mise en scène

La liste des joueurs sélectionnés pour la compétition n’a pas été dévoilée par le cerveau des bleus, mais a été annoncée par une vidéo mise en scène par les équipes de TF1. Dans cette vidéo, chaque joueur est annoncé par des passants dans des décors de villes ou de villages français, qui changent à chaque catégorie de poste. La journaliste présente la vidéo en affirmant que « votre liste des 33 noms, ce sont les Français qui nous la livrent ».

Le marché de Cadillac présente deux demis d’ouverture

Le marché de la commune de Cadillac a été choisi comme décor pour présenter les profils des numéros 10, Antoine Hastoy et Matthieu Jalibert. Les passants présents sur le marché ont scandé leurs noms et annoncé leurs profils sur le ton des speakers de stades. Ce choix de mise en scène a permis de présenter les deux joueurs en situation, plutôt que de simplement livrer leurs noms et informations.

source originale : actu.fr

