« Terrasses à Paimpol envahies par les apéros huîtres tous les jeudis : un incontournable de l’été ! »

Dégustations d’huîtres à Paimpol : les jeudis soirs de juillet et août

A Paimpol, les jeudis 13, 20 et 27 juillet, 10 et 17 août 2023, sur la place Gambetta, dès 18h, des dégustations d’huîtres sont proposées. Chaque jeudi, la place devient piétonne et vous pourrez déguster des huîtres en terrasse tout en écoutant des musiciens qui viendront animer la soirée.

Programme musical varié pour accompagner les dégustations

Chaque soirée sera agrémentée par des artistes venus se produire sur la place Gambetta. Le jeudi 11 juillet, les Groovy Banana, un groupe de Paimpolais exilés à Tahiti, viendront jouer du ukulélé. Le jeudi 19 juillet, place à la fanfare des Monty Picon. Le 27 juillet, ce sera le tour de la chorale de chants de marin du Cercle nautique de Paimpol. Le 10 août, Manu Rivière viendra interpréter des airs en solo, à la guitare. Il s’adaptera à l’ambiance et au public en optant pour le blues, le jazz ou l’électro. Enfin, le 17 août, ce sont les jeunes Chloé Amar et Rose Duchêne qui animeront l’apéro huîtres avec des reprises de chansons françaises. A noter que Chloé a déjà animé avec succès la fête de la musique et les dernières puces de Kérity.