Tensions explosives lors de l’évacuation d’immeubles à Martigues

Suite à l’évacuation en urgence de deux immeubles à Martigues, qui a vu quelque 150 personnes quitter leur foyer en raison d’un danger imminent, une situation tendue est apparue entre les résidents et le gestionnaire social des habitations, 13 Habitat. Les habitants se sentent abandonnés et non-informés, tandis que les autorités locales pointent du doigt la gestion laxiste du bailleur social. Les histoires de fissures dans les murs, de plafonds qui s’effondrent et de canalisations d’eau défectueuses ont été mises en lumière, témoignant d’un manque d’entretien manifeste. Des questions émergent quant à la sécurité des résidents de tous les autres bâtiments gérés par 13 Habitat dans la région. Les tensions sont exacerbées par la peur et les préoccupations de tout un chacun.

Risque imminent d’effondrement

Un total de 150 personnes a été évacué en urgence de deux buildings à Martigues suite à l’apparition d’une fissure sur les bâtiments K et M. Au total, 54 appartements ont été concernés. Les conditions de la prise en charge des évacués se sont révélées peu organisées et floues.

Les points de vue divergent

Certains habitants reprochent un manque d’entretien de longue date et des signalements réitérés non suivis, ce qui a provoqué cette situation d’alerte. D’autre part, le bailleur social 13 Habitat ne partage pas cet avis et estime qu’ils ne peuvent pas être tenus responsables. Cette divergence a créé des tensions au sein du quartier et des divergences de points de vue.

Des lieux d’hébergement pour les évacués

Les habitants évacués ont été pris en charge et hébergé soit par leur famille proche, soit dans un gymnase mis à disposition. Cependant, d’autres habitants ont signalé des problèmes similaires qui ont entravé l’organisation de la prise en charge des évacués déjà en place. Le bailleur social gère 33 000 logements dans les Bouches-du-Rhône, dont 22 000 doivent être rénovés dans le cadre d’un plan de 4 milliards d’euros sur une période s’étalant de 2024 à 2040.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA