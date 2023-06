Tensions diplomatiques liées à l’Exposition universelle 2030 : causes et enjeux

Pour les nations en lice, la tenue de cet événement offrirait l’opportunité d’accroître leur renommée au niveau international, voire de se forger un nouvel aspect. De quoi expliquer une campagne de persuasion intense, en particulier en direction de Paris.

Paris a été le lieu d’une série de réunions entre dirigeants du monde entier. Parmi eux figuraient le prince saoudien Mohammed ben Salmane, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni. Leur objectif était de soutenir les candidatures de villes de leurs pays respectifs pour accueillir l’Exposition universelle de 2030. Cette compétition internationale implique de nombreux enjeux, notamment en termes de prestige, d’économie et de stratégie d’influence.

L’Exposition universelle, organisée tous les cinq ans, est devenue très populaire depuis qu’elle a retrouvé son rythme des débuts au XXIe siècle. Cet événement attire des millions de visiteurs et permet aux pays participants de gagner en influence et en reconnaissance. Les retombées économiques sont également non négligeables, car elles encouragent les investissements et les flux de personnes dans les villes hôtes.

Parmi les villes candidates pour l’édition 2030, on retrouve Busan (Corée du Sud), Rome (Italie) et Riyad (Arabie saoudite). Alors que l’Italie recherche un soutien pour relancer son économie, la France a confirmé son soutien à la candidature de l’Arabie saoudite pour organiser l’exposition. Cette décision constitue un affront pour l’Italie et alimente les tensions entre les deux pays européens.

L’Arabie saoudite a beaucoup à gagner en accueillant l’Exposition universelle, notamment en termes d’image et de relations internationales. Le pays est souvent critiqué pour sa situation des droits de l’homme et son rôle dans la guerre au Yémen. Organiser un événement majeur comme l’Exposition universelle pourrait permettre à l’Arabie saoudite de montrer qu’elle s’engage dans des réformes et de modernisation. Toutefois, des questions se posent quant au respect des droits humains dans le cadre de cette compétition internationale et aux possibles pots-de-vin liés à l’organisation de l’événement.