Tempête de pluie : fête de la musique gâchée dans Haute-Vienne, Creuse et Corrèze

Vigilance orange pour les orages en Limousin : annulations et précautions à prendre

La Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze sont en vigilance jaune depuis mercredi matin en raison des conditions météorologiques instables. En soirée, La Haute-Vienne et la Corrèze passeront en vigilance orange pour les orages, tandis que pour la Creuse, cela sera dès 17h selon la préfecture.

Arrêté municipal à Limoges

Face au risque d’orage évalué à 3 sur 5 par le site de Keraunos à Limoges, la mairie a interdit les regroupements de rue et les animations en extérieur et sur le domaine public. Les dispositifs de sécurité et de barriérage sont levés pour faciliter les interventions en urgence des véhicules de secours et leur libre-circulation. Cependant, les animations prévues dans les restaurants et bars en intérieur sont toujours autorisées. Les groupes de musique qui avaient procédé à leur inscription ont été prévenus.

Des annulations à Brive

La ville de Brive a décidé d’annuler les concerts prévus sur ses deux scènes non couvertes, à la collégiale et à la cour d’honneur, en milieu d’après-midi. Cependant, la fête de la musique est maintenue pour tous les concerts prévus en intérieur. Selon les prévisions météorologiques, les risques concernent l’ancienne Aquitaine et remonte vers le Limousin en début de nuit prochaine.

Précautions à prendre en Limousin

