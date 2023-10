Tempête Daniel : un bilan catastrophique à travers la Méditerranée

La formation de la tempête et ses premières conséquences

La tempête Daniel, formée le 4 septembre en Méditerranée, a frappé successivement la Grèce, la Turquie, la Bulgarie et la Libye, causant plusieurs milliers de morts. Tout a été balayé. Les images de la ville de Derna dans l’est de la Libye témoignent de la violence de cette tempête qui a balayé les côtes méditerranéennes ces derniers jours. La tempête s’est formée au large de la Grèce le 4 septembre en raison d’un système de haute pression provoquant la rencontre entre l’air anormalement froid du Nord et la température supérieure à la moyenne de la mer Méditerranée avant de virer rapidement vers la Turquie et la Bulgarie.

15 morts recensés en Grèce le dimanche dernier.

recensés en Grèce le dimanche dernier. 8 personnes ont perdu la vie en Turquie suite aux pluies diluviennes.

4 décès et des milliers de touristes affectés en Bulgarie.

Plus de 5 300 morts en Libye où la tempête a causé le plus de dégâts.

Inondations et problèmes en Turquie et en Bulgarie

Le nord-ouest de la Turquie a également été fortement touché, avec au moins huit personnes qui ont perdu la vie selon le décompte des autorités jeudi dernier. Une enquête a été ouverte et un mandat d’arrêt a été émis contre un propriétaire d’une entreprise de tourisme, a annoncé le ministre turc de la Justice Yilmaz Tunç jeudi dernier.

De leur côté, les pluies torrentielles qui ont frappé la Bulgarie mardi dernier le long de la côte de la Mer Noire ont causé quatre décès et affecté des milliers de touristes selon les rapports des autorités mercredi. Dans la station balnéaire de Tsarevo, les autorités ont déclaré l’état d’urgence après l’effondrement de plusieurs ponts.

La tragédie en Libye

C’est en Libye que la tempête Daniel a causé le plus de dommages. Le bilan des morts ne cesse d’augmenter dans cette ville de l’est libyen où des corps enveloppés dans des couvertures jonchaient les rues ou étaient entassés dans des camionnettes en direction des cimetières. Dans toute la Libye orientale, on compte plus de 5 300 décès selon Hichem Abu Chkiouat, ministre de l’Aviation civile pour cette partie du pays relayé par Reuters.

Reconstruction et aide humanitaire

Les opérations de secours sont actuellement en cours dans tous les pays touchés, et les gouvernements locaux font appel à l’aide internationale pour surmonter cette catastrophe. Les organisations humanitaires sont également mobilisées pour venir en aide aux habitants les plus touchés. Ainsi, des centaines de bénévoles travaillent jour et nuit pour fournir des logements temporaires, de la nourriture et des soins médicaux aux victimes.

En plus des pertes humaines, le bilan matériel est également colossal, avec d’innombrables maisons détruites, infrastructures endommagées et zones agricoles ravagées. Les coûts de reconstruction sont estimés à plusieurs milliards d’euros, et les gouvernements concernés envisagent des plans d’action pour soutenir les régions sinistrées et redresser efficacement leur économie locale.

Les leçons à tirer de cette catastrophe

La tempête Daniel rappelle cruellement les conséquences du réchauffement climatique, qui se traduisent par une augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les ouragans, tempêtes et inondations. Face à ces épisodes destructeurs, il est essentiel de renforcer les mesures préventives et d’améliorer les systèmes de prévision et d’alerte afin de mieux anticiper et affronter ces catastrophes naturelles qui menacent nos sociétés et nos économies.

Afin d’éviter ou du moins limiter les impacts de telles catastrophes à l’avenir, les pays doivent prendre conscience de l’urgence d’adopter des stratégies durables en matière d’environnement et de développement, en favorisant par exemple des solutions basées sur la nature pour réduire les risques liés au climat et préserver leurs ressources essentielles. De plus, une coopération internationale renforcée est primordiale pour partager les connaissances, les innovations et les meilleures pratiques en matière de résilience face aux menaces que représentent les événements climatiques extrêmes.

Sources