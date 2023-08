Températures qui grimpent en flèche à Lyon : les prévisions sont là

La météo des prochains jours sera des plus agréables, avec des températures chaudes et un ciel radieux du vendredi jusqu’au dimanche. Mais ce n’est pas tout, il semblerait que le mercure ne cesse de grimper et que nous pourrions atteindre les 34°C après le week-end. Ces prévisions viennent de Romain Weber, expert en météorologie chez Lyon Météo, qui surveille de près l’évolution du temps et partage ses analyses avec les habitants de la région. Il est donc temps de sortir vos lunettes de soleil et vos crèmes solaires pour profiter pleinement de ce temps estival !

Un nouveau pic de chaleur en vue à Lyon

Après une canicule record, Lyon doit faire face à un nouvel épisode de chaleur intense. La semaine prochaine, il pourrait faire jusqu’à 34°C en pleine rentrée scolaire. Les températures devraient grimper à partir de ce week-end déjà chaud et ensoleillé.

Des journées chaudes durant le week-end

Les trois prochains jours seront marqués par des températures élevées et du soleil. Le vendredi sera particulièrement chaud, avec des températures comprises entre 14°C et 30°C, et des rafales de vent à 40 km/h. Le samedi et le dimanche continueront sur une belle journée ensoleillée avec des rafales de vent à 35 km/h, et des températures allant de 18°C à 31°C.

34°C prévus en début de semaine prochaine

Entre le lundi 4 septembre et le jeudi 7 septembre, les températures à Lyon pourraient atteindre les 34°C. Il s’agit d’un cinquième été consécutif où Lyon connaît des températures record, avec une anomalie de +1,7°C pour la température et -15% pour les précipitations. Cette nouvelle vague de chaleur signifie donc la prolongation de l’été sur la ville de Lyon.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA