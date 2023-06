« Techniques de cambriolage révélées : marqueurs, bumping et bec de perroquet, comment ça marche ! »

Il était une fois, dans les rues sinueuses de la belle région de Catalogne, deux voleurs se frayant un chemin ténébreux, sans se douter un seul instant que leur règne de terreur touchait bientôt à sa fin. Ces malfaiteurs chevronnés, l’un âgé de 48 ans et l’autre de 42 ans, furent finalement appréhendés par les redoutables Mossos d’Esquadra. Leur palmarès criminel était des plus impressionnants, avec pas moins de 15 cambriolages à leur actif, réalisés dans tous les coins reculés de cette région pittoresque.

Leur habilité à commettre ces larcins était inégalée, utilisant une palette variée de techniques insidieuses. Parmi celles-ci, on retrouvait les infâmes « marqueurs », une méthode sournoise qui leur permettait de repérer les maisons vulnérables et ainsi planifier leurs forfaits en toute discrétion. Mais leur arsenal de vols ne s’arrêtait pas là, car ils étaient également des maîtres dans l’art du « bumping », une technique de crochetage de serrures ingénieuse et quasi indétectable. Ils pouvaient ainsi pénétrer les sanctuaires domestiques sans laisser la moindre trace de leur passage.

Cependant, le coup de grâce de leur répertoire diabolique était le redoutable « bec de perroquet ». Cette technique, aussi sournoise que le prédateur pour lequel elle était nommée, leur permettait de déjouer les systèmes de sécurité les plus sophistiqués. Telle une clé magique, le bec de perroquet leur donnait accès aux richesses les plus secrètes des demeures imprudentes.

Mais leur ascension criminelle prit fin lorsque les Mossos d’Esquadra, les gardiens de l’ordre et de la justice, mirent fin à leur règne des ténèbres. C’est avec une habileté sans limites que les forces de l’ordre réussirent à les appréhender, mettant ainsi un terme à la terreur qu’ils avaient semée à travers la Catalogne.

Ainsi, ces deux voleurs, autrefois les maîtres de l’ombre, se retrouvèrent finalement face à la dure réalité de la justice qui les attendait. Leur destin fut scellé, leur vie de crimes ne connaîtrait désormais plus aucune minute de liberté. Ils furent emmenés, menottes aux poignets, devant les tribunaux, où ils devraient répondre de leurs méfaits.

La population, quant à elle, pouvait enfin souffler un grand soupir de soulagement, sachant que leur quiétude ne serait plus troublée par ces deux sinistres individus. La Catalogne retrouva son calme et sa sérénité, grâce à l’efficacité et au courage des Mossos d’Esquadra qui avaient su mettre un terme à cette vague de cambriolages.

Des voleurs spécialisés dans les cambriolages en Catalogne

Un communiqué publié le mardi 20 juin 2023 révèle que les Mossos d’Esquadra du poste de police d’Igualada ont réussi à arrêter ces deux voleurs la semaine dernière. Âgés de 48 et 42 ans, ils sont soupçonnés d’avoir commis une série de cambriolages dans toute la Catalogne. Selon les enquêteurs, ils seraient membres d’une bande organisée.

L’enquête a débuté en février, suite à une série de vols dans des habitations de la région d’Anoia. Les policiers ont rapidement remarqué que les cambrioleurs avaient toujours le même mode opératoire. Ils agissaient principalement le matin, dans des immeubles facilement accessibles par les routes, ce qui leur permettait de prendre la fuite rapidement en toute sécurité.

Des techniques sophistiquées pour forcer les serrures

Une fois arrivés sur les lieux, les voleurs plaçaient des marqueurs en plastique transparent entre la porte d’entrée et le cadre. En revenant un ou deux jours plus tard, ils pouvaient facilement constater si le marqueur était toujours en place. Si c’était le cas, cela signifiait que les occupants étaient absents, leur permettant ainsi d’agir en toute tranquillité.

Pour forcer les serrures, ils avaient recours à deux méthodes : le bumping ou le bec de perroquet. La première technique consistait à ouvrir proprement la serrure à l’aide de clés modifiées. Ces clés spéciales, utilisant un maillet souple, permettaient de transmettre des ondes de choc au cylindre. Les cambrioleurs maîtrisaient parfaitement cette méthode, bien connue des professionnels de la serrurerie. La seconde méthode était plus rudimentaire, consistant à arracher le cylindre de la serrure à l’aide d’un tournevis modifié, rappelant la forme du bec d’un perroquet.

Des objets de valeur volés et revendus illégalement

Le groupe de cambrioleurs, composé de quatre individus, aurait opéré dans les villes d’Igualada, Manresa, Berga, Terrassa, Martorell et Cerdanyola del Vallès. Leur butin était principalement constitué de bijoux, d’argent et d’autres objets de valeur. Ces objets étaient ensuite revendus sur le marché illégal.

Une partie du butin des cambrioleurs a été retrouvé à leur domicile.

•

© Mossos d’Esquadra

Le 15 juin, deux membres de la bande ont été arrêtés à Cerdanyola del Vallès alors qu’ils s’apprêtaient à cambrioler une maison. Le lendemain, la police est intervenue au domicile des suspects et y a découvert une partie des objets et bijoux volés, ainsi que les outils et le matériel utilisés pour perpétrer les vols.

Les deux criminels ont comparu devant le tribunal d’Igualada le 17 juin. L’enquête est toujours en cours afin de localiser les complices restants.