Taxation des plus riches: L’impôt sur le revenu, petite partie de leur impôt – Économiste Laurent Bach

Il s’agit d’une discussion qui revient souvent, particulièrement en période de difficultés économiques : est-il nécessaire d’imposer davantage les individus les plus aisés ? Une recherche qui alimente cette conversation a été publiée aujourd’hui par l’Institut des politiques publiques. Laurent Bach, l’un des rédacteurs de cette étude, expose les raisons pour lesquelles les personnes milliardaires s’acquittent de moins de taxes que les autres citoyens.

De plus en plus fortunés, mais moins taxés ? C’est ce que révèle une étude de l’Institut des politiques publiques (IPP) publiée le 6 juin, montrant que les ultra-riches en France sont moins imposés que les riches en général.

Lorsque nous remplissons notre déclaration de revenus, « ce qui compte, c’est le revenu fiscal, c’est-à-dire la somme de vos salaires, éventuellement de vos dividendes », explique Laurent Bach, coauteur de l’étude et invité éco de franceinfo le 6 juin. « Mais pour les plus riches, ce qui compte vraiment pour savoir ce qu’ils vont payer comme impôt à la fin de l’année, c’est la déclaration d’impôt sur les sociétés qu’ils contrôlent en tant que ménage. Cela leur permet d’avoir accès aux bénéfices de l’entreprise pour décider de les réinvestir ou de se les distribuer pour consommer », ajoute le professeur associé de finance à l’Essec.

« Les personnes les plus riches font des choix au sein de l’entreprise et non sur le revenu fiscal », dit Laurent Bach sur franceinfo.

Regarder les États-Unis pour s’améliorer

Parmi les 0,1 % les plus riches, le taux d’imposition global devient dégressif, passant de 46 % pour les plus fortunés à 26 % seulement pour les 0,0002 % les plus riches, soit 75 ménages qui ont un revenu fiscal supérieur à 23 millions d’euros. Cependant, l’étude préfère utiliser le « revenu économique », qui prend en compte « y compris les résultats des sociétés qu’ils contrôlent ». Cela fait grimper ce nouveau revenu de référence à 200 millions d’euros selon les auteurs de l’étude ! « C’est pourquoi, comme la plupart des revenus qu’ils reçoivent ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu », explique Laurent Bach. « Évidemment, l’impôt sur le revenu représente une toute petite partie de leurs impôts – moins de 2 %. »

« En revanche, l’impôt sur les sociétés représente une part importante, mais le taux de l’impôt sur les sociétés est devenu très inférieur au taux supérieur de l’impôt sur le revenu. C’est ce qui explique qu’au fur et à mesure que vos revenus sont principalement composés de revenus de sociétés, le taux d’imposition effectif de vos revenus diminue », a déclaré Laurent Bach à franceinfo.

Comment s’améliorer ? En prenant exemple sur les États-Unis. « Il est très difficile d’éviter, lorsqu’on est Elon Musk, le principal détenteur de Tesla, de ne pas soumettre les dividendes que Tesla verse, à ses petits actionnaires et à lui-même, à sa feuille d’impôt sur le revenu », explique l’économiste.

Cela signifie-t-il qu’Elon Musk paie plus d’impôt ? Oui, répond sans hésitation Laurent Bach. « Ce que l’on fait traditionnellement en France et en Europe, lorsqu’on possède ou contrôle une entreprise cotée importante, c’est de loger une société intermédiaire qui permet de recevoir les dividendes de la société principale, mais de ne pas les distribuer à son compte véritablement personnel et donc de ne pas les soumettre à l’impôt sur le revenu », dénonce l’économiste.