Taxation des milliardaires en France : 4 questions clés sur l’étude révélant la faible contribution

Une recherche effectuée par l’Institut des stratégies publiques révèle qu’à partir d’un niveau spécifique de fortune, le taux d’imposition diminue. Cette situation est due aux bénéfices que les personnes extrêmement fortunées retirent de leurs entreprises, qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

Les milliardaires paient moins d’impôts sur leurs revenus globaux que les autres contribuables, selon une étude inédite de l’Institut des politiques publiques. Pour expliquer cette réalité, on peut considérer le « revenu économique », incluant les « bénéfices de société non distribués » comme les profits issus des sociétés dont les foyers sont actionnaires à plus de 10%. Le taux d’imposition global sur ce revenu économique est progressif jusqu’à un certain niveau, puis il baisse pour les plus riches. La raison de cette dégressivité réside dans la composition du patrimoine des plus hauts revenus, qui tirent davantage leur richesse de leurs sociétés que de leurs revenus, et bénéficient d’une imposition des bénéfices sur les sociétés plus avantageuse que l’imposition des revenus personnels.

Certains économistes, comme Gabriel Zucman, dénoncent l’utilisation de sociétés holdings pour se soustraire à l’impôt sur le revenu. Pour remédier à cette situation, il faudrait, selon Camille Landais, une plus grande transparence fiscale des holdings françaises afin de mieux les taxer. Les Etats-Unis, la Suède, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande sont d’autres pays dont les économistes retrouvent cette dégressivité tout en haut de la distribution des revenus.