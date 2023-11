SVR Lazartigue grimpe au classement tandis que Maxi Banque Populaire XI domine la Transat Jacques Vabre

Continuant sa navigation dans la bande équatoriale du Pot-au-Noir, le Maxi Banque Populaire XI se prépare à dépasser São Pedro et São Paulo en position de leader, tandis que le dimanche précédent a été marqué par une remontée notable de SVR Lazartigue, qui a réussi à combler une partie de son retard.

Tension montante dans la compétition des Ultim

Après le septième jour de compétition de la Transat Jacques Vabre, la lutte s’intensifie parmi les ultimes. Bien que le Maxi Banque Populaire XI, piloté par Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse, garde la tête depuis jeudi, ses adversaires sont au coude à coude derrière. François Gabart et Tom Laperche, du bateau SVR Lazartigue, ont grignoté une position au classement provisoire le dimanche 5 novembre et sont maintenant à 104,3 milles nautiques (202,1 km) du leader. Cette deuxième place est en haut débat, avec Charles Caudrelier et Erwan Israël (Maxi Edmond De Rothschild) maintenant troisièmes, à un jet de pierre de SVR Lazartigue, à 110 miles nautiques du premier.

Obstacles du Pot-au-noir

Maxi Banque Populaire XI conserve une certaine avance, mais la nuit s’est révélée plus difficile que prévu. Le Pot-au-noir, une zone connue pour ses conditions météorologiques imprévisibles, a rapidement posé des défis. « Nous sommes passés de 25 à 4/5 nœuds, c’était radical », a admis Armel Le Cléac’h, soulignant l’inquiétude de voir les concurrents se rapprocher. Parallèlement, Charles Caudrelier et Sébastien Josse, qui ont brièvement occupé la deuxième place, n’ont pas pu exploiter leur position comme ils l’espéraient, et ont été doublés par SVR Lazartigue. Tom Laperche de SVR Lazartigue s’est réjoui d’avoir survécu à un Pot-au-noir « bien plus facile qu’il y a deux ans », malgré les alternances de vents forts et faibles.

Proche de la mi-parcours

Les Ultim sont désormais près de la mi-parcours et s’apprêtent à entamer la deuxième phase de cette route du Café. « On n’a même pas fait la moitié du parcours mais ce qui est pris est pris », a déclaré Armel Le Cléac’h, appréciant leurs gains malgré les défis. Les Ultim sont toujours la seule catégorie en course, mais seront bientôt rejoints par les autres classes. Les organisateurs ont annoncé le départ des Ocean Fifty et des Class40 pour le lundi 6 novembre à partir de Lorient, tandis que les Imoca, les bateaux du Vendée Globe, prendront le départ mardi 7 novembre du Havre.

