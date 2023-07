« Survol magique du Marais poitevin en Nouvelle-Aquitaine »

La découverte du Marais poitevin en Nouvelle-Aquitaine, se fait généralement à travers une balade en barque ou une excursion en vélo. Mais une option originale s’offre également aux visiteurs, elle consiste à explorer la beauté l’emblématique paysage naturel à bord d’une montgolfière. C’est une expérience magique qui permet d’admirer les immenses marais verts, les canaux tortueux, les champs colorés, ainsi que les animaux sauvages depuis le ciel. Cette expérience unique et inoubliable est un moyen insolite de contempler la nature, loin de l’agitation et du bruit de la ville. De plus, la sensation de flottement et de liberté dans les airs procure un sentiment de paix et de sérénité inégalable. Si vous voulez vivre une expérience hors du commun et découvrir une perspective différente auprès du Marais poitevin, une montgolfière est le choix idéal pour une aventure incroyable.

Découvrir le Marais poitevin autrement grâce à un baptême de l’air

Partir à la découverte du Marais poitevin en survolant cette vaste zone humide située entre la Vendée et les Deux-Sèvres, voilà ce que propose Terres d’Envol pour 210 euros par personne. Cette expérience unique permet aux passagers de voir différemment les canaux, les prairies et les petits villages qui bordent cette région pittoresque. Nous avons rencontré Denise Morillon qui nous raconte son baptême de l’air dans le Marais poitevin, une expérience qu’elle n’avait pas imaginée si belle.

« Le fait de ne pas avoir d’habitacle autour, c’est vraiment comme si on volait. Enfin, on vole. C’est très beau »

Réveil à l’aube pour les sept passagers qui ont embarqué dans le château volant ; il s’agit de la dernière vérification. Les passagers sont émerveillés. Ils vont vivre une aventure inoubliable. Denise, la voyageuse que nous avons rencontrée, nous raconte que sa première sensation à terre était indescriptible. Elle explique que le fait de flotter dans le ciel sans avoir d’habitacle autour d’elle était une expérience inoubliable, semblable à une sensation de voler. Elle n’a cessé de regarder derrière et autour d’elle pour admirer les paysages qui s’offraient à elle.

« Je ne m’attendais pas à la brume, ça rend les paysages complètement mystérieux »

Le Marais poitevin trouve sa beauté dans la variété des paysages qui le composent. Le survoler en montgolfière permet d’avoir un regard innovant sur cette région. Denise nous explique que, loin d’être monotone, le paysage change constamment. À certains moments, il y a la brume, ce qui donne aux endroits qu’ils survolent un aspect mystérieux et enchanteur.

Ajustement permanent

La montgolfière offre une expérience unique puisqu’elle vogue au fil du vent. La sensation de voler est décuplée. Le déplacement de la montgolfière est dicté par la force et la direction du vent. Cela permet de changer la trajectoire de l’engin selon les conditions atmosphériques. Yann Siméau, aéronaute et gérant de Terres d’Envol, explique qu’il faut garder une grande flexibilité, jouer sur la position du ballon dans les différentes couches de vent pour se diriger et découvrir de nouveaux paysages. Jusqu’à l’atterrissage, les passagers vivent une aventure inoubliable et unique.

Après avoir transporté plus de 2 500 passagers satisfaits en quatre ans, la saison des vols en montgolfière bat son plein et se poursuit jusqu’en octobre. Tout le monde peut vivre cette expérience à condition de partir à l’aube pour un spectacle inoubliable.