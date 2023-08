Survivant des flammes canadiennes : témoignage poignant d’un pompier français.

Le Canada est actuellement en proie à des incendies d’une ampleur sans précédent qui ravagent des milliers d’hectares de forêts. En réponse à cette catastrophe naturelle, le colonel Philippe Sansa, directeur départemental du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier, ainsi que son équipe, ont choisi de se rendre sur place pour prêter main forte. Pendant près de trois semaines, ils ont affronté ces feux avec courage et ténacité, et le colonel nous livre à présent son récit personnel de cette expérience singulière. Bien différente de ce qu’il a pu vivre en France, cette mission lui a permis de mettre à l’épreuve ses compétences et son savoir-faire, mais aussi de découvrir de nouvelles techniques de lutte contre les flammes. Ainsi, il a été confronté à des situations inédites et parfois même étonnantes, comme lorsque les flammes ont atteint des hauteurs jamais vues auparavant. Cependant, grâce à leur professionnalisme et à leur détermination, le colonel Sansa et ses camarades ont réussi à maîtriser ces incendies et à protéger les populations locales. Une expérience hors du commun qui restera gravée dans leurs mémoires à jamais.

Le colonel Philippe Sansa, directeur départemental du SDIS de l’Allier, a vécu une expérience inédite lors de sa mission de trois semaines contre les feux de forêt au Canada. Les feux ont brûlé près de 120 000 hectares de forêt, avec des centaines de départs de feu simultanés. Malgré la présence de pompiers canadiens, le feu était intarissable et la mission essentielle du colonel et de son équipe était de protéger la population. Face à cet incendie indomptable, le colonel a dû faire preuve de sang-froid. L’environnement était différent : la forêt canadienne est immense, les feux prennent des proportions gigantesques et il y avait les différences de langage à surmonter. De plus, les pompiers ont dû faire face à des animaux hostiles, comme les moustiques et les ours. Malgré l’épuisement des membres de l’équipe, le colonel Philippe Sansa a beaucoup appris de cette mission et y retournerait sans hésitation s’il le fallait.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA