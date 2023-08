Surveillance renforcée sur les routes : les drones en tête de file

Le ciel devient le nouveau terrain de jeu des forces de l’ordre pour contrôler les automobilistes. Vendredi dernier, une opération spectaculaire a été menée avec un drone afin de verbaliser les conducteurs qui ne respectaient pas les règles de circulation. Cette méthode pourrait être pérennisée durant les grands week-ends de chassé-croisé sur les routes. La surveillance aérienne permettra de repérer plus facilement les infractions et de dissuader les chauffards en quête d’une conduite dangereuse. L’arrivée de ces machines volantes dans la lutte contre l’insécurité routière fait couler beaucoup d’encre et de débats. Certains y voient une avancée technologique salutaire pour la sécurité des usagers de la route, tandis que d’autres dénoncent une intrusion de plus en plus importante de l’État dans la vie privée. Quoi qu’il en soit, l’usage des drones est amené à se répandre dans ce domaine comme dans d’autres pour renforcer la surveillance et le contrôle.

Les forces de l’ordre utilisent un drone pour contrôler les conducteurs

Lors d’une opération menée sur la nationale 230 à proximité de Bordeaux, les forces de l’ordre ont utilisé un drone pour surveiller les conducteurs en temps réel. La technique permet de détecter les infractions, en particulier l’interdiction de dépasser les poids lourds et le respect des distances de sécurité. Les CRS qui pilotent le drone se sentent plus en sécurité, car ils sont à plusieurs mètres de la circulation. Cette méthode de contrôle devrait être utilisée lors des grands week-ends de départ et de retour, notamment pour limiter les conduites dangereuses et les risques d’accidents.

Un drone pour avoir une vision globale

En utilisant un drone, les CRS ont une vision globale de la circulation et peuvent ainsi constater les infractions en temps réel. Les policiers se concentrent surtout sur l’interdiction de dépasser des poids lourds et le respect des distances de sécurité. Le télé-pilote du drone explique que la position du drone lui permet de voir tous les véhicules circulant dans les deux sens, mais il est surtout intéressé par les comportements dangereux dans le sens intérieur.

Plus de sécurité pour les policiers, moins de perturbation pour la circulation

Les CRS qui pilotent le drone se sentent plus en sécurité, car ils peuvent surveiller les conducteurs depuis les airs à plusieurs mètres de la circulation. Des équipes motorisées sont toutefois postées à proximité des voies pour interpeller rapidement les conducteurs en infractions. La préfecture voit cette méthode de contrôle comme une avancée en matière de contrôle routier, car elle permet une intervention rapide sans perturber la circulation. Cette méthode devrait être utilisée lors des grands week-ends de vacances pour limiter les conduites dangereuses et les risques d’accidents sur les routes.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA