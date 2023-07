Surprise à Plestin : La Crêperie de la mer perd deux de ses membres fondateurs, Odile et Yves.

Odile et Yves Le Diagon ont passé 38 ans de leur vie à gérer leur crêperie, La Crêperie de la mer, dans la charmante ville de Plestin-les-Grèves. Les deux époux ont consacré une grande partie de leur temps et de leur énergie à leur entreprise, travaillant sans relâche pour offrir à leurs clients une cuisine délicieuse et authentique. Les murs de leur établissement ont vu passer des milliers de clients, certains fidèles depuis des années, d’autres de passage pour découvrir les fameuses crêpes et galettes bretonnes, ainsi que les spécialités de la maison. Après toutes ces années de labeur, il est temps pour ce couple charmant de prendre une retraite bien méritée. Les émotions sont fortes, tant pour eux que pour leur clientèle, qui les a vus grandir et prospérer au fil des ans. Toutefois, ils ont la satisfaction de savoir que leur legacy continuera à vivre, avec la nouvelle équipe qui reprendra les rênes de leur Crêperie de la mer. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour les Le Diagon, rempli de promesses et de projets à venir. Nous leur souhaitons tout le meilleur pour l’avenir et les remercions chaleureusement pour ces années inoubliables.

De La Crêperie de la mer à Plestin-les-Grèves, il y a un souvenir d’une vie bien remplie par Odile et Yves Le Diagon, qui ont décidé de partir à la retraite après 35 ans de bons et loyaux services. Retour sur cette belle aventure culinaire, familiale et humaine en trois temps.

Un lieu convivial pour une clientèle fidèle

La Crêperie de la mer a été créée en 1978 par la mère d’Yves, repris par le couple en 1985. Les clients fidèles se sont enchainés de pères en fils, d’oncle en neveu pour goûter à la cuisine maison et artisanale de la crêperie. Cette clientèle s’étend sur le territoire des villes comme Plestin, Locquirec, Lanmeur, Saint-Michel en plus des touristes provenant des alentours. Les commentaires ne sont pas faits attendre et certains clients qualifient cette crêperie « de leur cantine ». C’est donc autant un point de repère qu’une seconde maison pour les habitués, que la clientèle pourra retrouver chez les nouvelles têtes qui ont décidé de prendre la relève de cette belle « affaire ».

Une cuisine maison et authentique

La nourriture étant un pilier du succès de cette crêperie, la préparation de chaque plat n’a jamais été prise à la légère. Le couple a donc suivi des formations en cuisine pour toujours offrir à leurs clients une cuisine maison et originale. Les ingrédients frais et locaux étaient également la clé de la réussite. La carte a été développée au fil du temps, de l’évolution des goûts et des clients, avec des éléments comme les fruits de mer, les légumes frais, et même des algues pour les plus téméraires. Ils ont également gardé la carte initiale de la créatrice, un véritable symbole pour les fidèles clients.

Un départ chargé en émotions, mais une suite pleine de projets

Ce dernier volet de l’histoire de La Crêperie de la mer met en lumière l’attachement affectueux entre les clients et les propriétaires. Le couple exprime sa gratitude et leur reconnaissance envers les clients avec qui ils ont construit une relation amicale. Les nouveaux repreneurs ont un certain défi à relever : conserver l’esprit initial tout en apportant un nouveau souffle à l’établissement. Pour Odile et Yves, cette retraite sera l’occasion de donner un peu de leur temps aux associations locales, avec une place privilégiée pour celle de Toul an Hery. Enfin, Odile souhaite se concentrer sur sa famille et prendre soin d’eux tandis qu’Yves, quant à lui, souhaite acheter un bateau pour se consacrer à la pêche. On leur souhaite une bonne retraite et de nouvelles aventures à venir !