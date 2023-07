Surface idéale pour cuisine d’été en extérieur : optez pour la convivialité et la praticité !

Une cuisine d’été idéale pour des moments conviviaux en extérieur

Aménager une cuisine d’été dans votre jardin ou sur votre terrasse peut transformer votre espace extérieur en un lieu de convivialité. Pour réussir ce projet, il est important de prendre en compte différents éléments clés et de planifier soigneusement son aménagement. Dans cet article, nous vous présentons tous les aspects importants à prendre en compte pour construire la cuisine d’été idéale.

Comprendre les besoins et les attentes

Avant de vous lancer dans la planification de votre cuisine d’été, il est essentiel de comprendre vos besoins et vos attentes. Prenez en compte l’espace disponible dans votre jardin ou sur votre terrasse, ainsi que votre budget alloué au projet. Réfléchissez également à votre style préféré et aux équipements que vous souhaitez intégrer.

La surface idéale pour une cuisine d’été

La taille de votre cuisine d’été dépend de plusieurs facteurs, tels que le nombre d’équipements, la taille de votre famille et l’espace de circulation souhaité. En général, une cuisine d’été simple et fonctionnelle nécessite environ 10 m². Si vous souhaitez créer un espace plus complet avec un coin repas et un salon, prévoyez plutôt entre 20 et 30 m². Gardez à l’esprit que toute construction de plus de 5m² est soumise à une imposition.

Exemples de cuisines d’été selon la surface

Une petite cuisine d’été (10 m²) : un barbecue ou une plancha, un évier et un plan de travail suffiront pour préparer des repas simples.

Une cuisine d’été moyenne (15 à 20 m²) : vous pouvez ajouter un réfrigérateur alimenté par des panneaux solaires, des espaces de rangement et une table pour 4 à 6 personnes.

Une grande cuisine d’été (25 à 30 m²) : intégrez un coin salon avec des chaises et un parasol, ainsi qu’un bar pour recevoir vos invités.

Une alternative à la cuisine d’été traditionnelle est la dark kitchen, qui consiste à transformer un garage en cuisine professionnelle.

Choisir le bon emplacement

L’emplacement idéal pour votre cuisine d’été dépend de la disposition de votre jardin, de votre terrasse et des éléments environnants tels que la piscine ou les arbres proches de votre maison. Optez pour un endroit proche de la maison pour faciliter l’accès aux installations d’eau et d’électricité. Pensez également à la proximité du coin repas et du salon extérieur pour créer un espace convivial.

Matériaux et styles adaptés à la surface et au climat

Les matériaux que vous choisissez pour votre cuisine d’été doivent être adaptés à la surface disponible et aux conditions climatiques de votre région. Vous pouvez opter pour :

Le bois : un matériau naturel et chaleureux, adaptable à différents styles (contemporain, rustique).

La pierre : durable et esthétique, elle résiste aux intempéries.

L’inox : moderne et facile d’entretien, idéal pour les petites surfaces.

Le béton : polyvalent et personnalisable, permettant de créer des formes originales.

Équipements indispensables et leur impact sur la surface

Pour une cuisine d’été fonctionnelle, plusieurs équipements sont indispensables :

Un appareil de cuisson (barbecue, plancha) : prévoyez un espace pour la cuisson et le rangement des ustensiles. Un évier : facilite la préparation des aliments et le nettoyage. Un plan de travail : nécessaire pour la préparation des repas. Des espaces de rangement : pour stocker la vaisselle, les épices et les accessoires de cuisine.

Réglementations et démarches administratives

En France, la construction d’une cuisine d’été peut être soumise à certaines réglementations, notamment en fonction de sa taille. Si votre projet dépasse 5 m² et une hauteur de 1,80 mètre, une déclaration préalable de travaux est obligatoire auprès de la mairie. Assurez-vous également de vérifier les règles d’urbanisme locales et de consulter vos voisins si nécessaire.

Entretien et nettoyage

Pour préserver votre cuisine d’été en bon état, il est essentiel de l’entretenir régulièrement et de la nettoyer correctement. Utilisez des produits adaptés aux matériaux utilisés (bois, pierre, inox) et protégez les éléments sensibles (appareils électriques) des intempéries.