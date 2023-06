Suisse et Inde investissent massivement dans l’armement nucléaire et leur arsenal

Chaque jour, le cercle des épistoliers dépeint comment un événement d’actualité similaire se manifeste dans deux nations distinctes.

La guerre en Ukraine incite de nombreux pays à participer à une compétition pour développer des armements, notamment nucléaires, en dépit des accords existants. Selon l’Ican, une campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires composée de différentes ONG basée à Genève, les neuf puissances nucléaires ont investi près de 83 milliards de dollars pour moderniser ou augmenter leur arsenal. Les États-Unis sont en tête de cette liste, dépensant plus que l’ensemble des autres nations nucléaires, suivis par la Chine et la Russie. Le Royaume-Uni et la France sont en quatrième et cinquième positions, suivis par l’Inde, Israël, le Pakistan et la Corée du Nord.

Tous ces pays, à l’exception des États-Unis, ont augmenté en 2022 la part de leur budget militaire consacré au nucléaire. Pour Susy Snyder, l’une des auteurs du rapport, cette baisse américaine est une anomalie, surtout compte tenu du fait que Washington a conclu un contrat avec une entreprise pour la production d’un deuxième missile balistique intercontinental. Selon elle, l’augmentation des investissements dans les armes nucléaires par les neuf pays concernés montre que cette question est considérée comme une priorité. Par exemple, la France a accordé une part significative de sa dernière loi de programmation militaire à la dissuasion nucléaire, qui représentera 13 % du budget des armées d’ici à 2030.

Il est important de noter que le rapport de l’ICAN est actuellement le plus complet sur les dépenses militaires liées au nucléaire. Cependant, certaines données ne sont que des estimations, car il est impossible de connaître les dépenses réelles de pays tels que la Russie, la Chine ou la Corée du Nord.

L’Inde comme exemple

D’après le rapport de l’Ican, l’Inde occuperait la sixième place mondiale en termes de dépenses en armement nucléaire, juste derrière la France. Ses investissements ont augmenté de 3,5 %, ce qui représente la troisième plus forte hausse après la Chine et le Royaume-Uni. L’Inde est entourée de deux autres puissances nucléaires, la Chine et le Pakistan, avec lesquels elle a déjà mené plusieurs guerres en raison de différends frontaliers.

New Delhi a toujours déclaré qu’elle n’utiliserait jamais l’arme nucléaire en premier, adhérant ainsi à la politique dite du « No First Use ». Cependant, cela n’empêche pas l’Inde d’investir dans la dissuasion nucléaire. L’un de ses derniers achats dans ce domaine est l’avion de chasse français Rafale, capable de transporter des armes nucléaires à des altitudes supérieures à celles des autres chasseurs, ce qui lui permet de jouer un rôle dissuasif en cas de confrontation avec la Chine.