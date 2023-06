Suicide de Lindsay, 13 ans : l’Education nationale critiquée pour sa réaction face au harcèlement

Malgré l’éviction d’une collégienne prénommée Lindsay, âgée de 13 ans, celle-ci s’est ôté la vie le 12 mai suite à de nombreux signalements concernant le harcèlement qu’elle subissait depuis plusieurs mois. Sa famille et ses amis tiennent l’école et le rectorat pour responsables de cette tragédie.

« Si tout le monde avait fait son travail pour protéger Lindsay, elle serait encore en vie. » C’est ce que déclare la famille de l’adolescente de 13 ans qui s’est suicidée à la mi-mai après avoir été victime de harcèlement scolaire. Le premier juin, ils ont annoncé avoir déposé plainte pour « non-assistance à personne en danger » contre la direction du collège de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), l’académie de Lille, et les policiers en charge de l’enquête. Une quatrième plainte vise le réseau social Facebook, jugé « complètement défaillant » en matière de modération des contenus et de lutte contre « les propos haineux », selon Pierre Debuisson, l’avocat de la famille.

Fin mai, Betty Gervois, la mère de l’adolescente, avait relaté sur RTL que sa fille avait été victime d' »insultes à répétition » à l’école et « sur les réseaux sociaux » depuis la rentrée. Elle estime que « la jalousie » de ses camarades est à l’origine du harcèlement: « Lindsay était jolie, coquette, elle avait tout pour elle! » avait-elle déclaré à La Voix du Nord. Pour elle, « le directeur du collège et l’Education nationale » sont les plus responsables du suicide de sa fille, comme elle l’a affirmé lors d’une conférence de presse ce jeudi. Voici les principaux reproches formulés à leur encontre.

L’alerte de Lindsay n’aurait pas été suffisamment prise au sérieux

Lorsque les notes de Lindsay ont commencé à baisser, sa mère assure avoir réagi en organisant des rendez-vous chez le psychologue et en signalant la situation à l’établissement et aux services académiques. « J’ai même écrit au président de la République! » a confié à La Voix du Nord la grand-mère de l’adolescente, qui avait découvert une lettre d’adieu sous son lit en février.

Cependant, jeudi, la famille de Lindsay a accusé les autorités scolaires et la police d’avoir minimisé le harcèlement subi par la jeune fille et ses amies. « Lindsay, à un moment, était au collège et demandait de l’aide au directeur (…) Le directeur lui a carrément dit: ‘Ecoute, tu m’embêtes avec tes bêtises, on n’a pas que ça à faire' », a déclaré la mère de l’adolescente. « J’ai fait plusieurs fois appel au collège, le CPE [conseiller principal d’éducation] n’en avait rien à faire », a également accusé la mère d’Océane, une amie de Lindsay.

Le rectorat de Lille a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative, reconnaissant que les services scolaires auraient pu « aller plus loin dans le suivi » de la jeune fille. « On a déclenché le protocole » après le signalement du harcèlement, a néanmoins plaidé Jean-Roger Ribaud, directeur académique du Pas-de-Calais, le 26 mai devant la presse. « La maman a été reçue, Lindsay a été reçue par l’infirmière, par le CPE, par le principal. Mais cela s’est avéré malheureusement insuffisant. »

« La principale instigatrice des violences a d’abord été exclue temporairement le 14 novembre (…) puis exclue définitivement le 27 février dernier et on aboutit à la tragédie du 12 mai », a détaillé jeudi le ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, sur BFMTV. Celui-ci, qui admet un « échec collectif », affirme suivre « personnellement » l’affaire du suicide de Lindsay. Il assure qu’il tirera « toutes les conclusions à l’égard des personnels concernés le cas échéant et, surtout, les conclusions générales sur la manière dont on peut progresser ».

« Face à un signalement de cas de harcèlement, notre réaction doit être systématique et complète », a écrit le ministre dans un email adressé vendredi à tous les chefs d’établissement. Ce courrier leur rappelle qu’ils sont tenus « de prévenir l’apparition de situations de harcèlement, favoriser leur détection par la communauté éducative et apporter une réponse rapide et coordonnée ».

Le suicide de l’adolescente n’a pas fait cesser le harcèlement contre ses amis

La mère de la meilleure amie de Lindsay, Maëlys, a témoigné lors de la conférence de presse d’un harcèlement qui se poursuit contre sa fille: « On lui demande pourquoi elle n’a pas été là pour sa copine » et qu’elle « ferait mieux d’aller la rejoindre ». « Les insultes et les messages injurieux continuent de circuler sur les réseaux sociaux » depuis la mort de l’adolescente, a confirmé Pierre Debuisson. « Un compte public a été créé dans lequel il est écrit: ‘Lindsay est enfin morte' », a-t-il rapporté, citant d’autres insultes relayées sur internet.

« En séparant les auteurs de violence des victimes, on ne résout pas [le problème]. Le harcèlement a continué », a confirmé Pap Ndiaye sur BFMTV, pointant ainsi du doigt le cyberharcèlement en dehors du temps scolaire. Pour tenter d’endiguer le phénomène, le ministre a annoncé un « renforcement de la cellule de lutte contre le harcèlement ». Évoquant les numéros verts sur le cyberharcèlement (3018) et le harcèlement à l’école (3020), il a expliqué que « les moyens qui leur sont attribués seront augmentés pour recruter davantage de psychologues, experts des réseaux sociaux et écoutants ». Il a également promis d' »inviter à échanger les responsables des principaux réseaux sociaux » afin qu’ils modèrent davantage les échanges sur leurs plateformes.

Un manque de soutien ressenti par les proches de Lindsay

L’avocat de la famille a critiqué l’attitude du ministre de l’Éducation nationale, qui avait réagi à ce suicide sur Twitter. Pierre Debuisson juge « inconcevable » de ne pas « prendre le soin d’aller à la rencontre [de la famille de l’adolescente] et partager quelques mots de compassion ». La famille de Lindsay assure n’avoir pas eu le soutien de la communauté éducative « ni avant, ni pendant, ni après » le drame. « On n’a reçu aucun courrier », a déclaré Betty Gervois.

De son côté, Pap Ndiaye affirme sur BFMTV avoir « essayé plusieurs fois de joindre la mère de Lindsay ».

Si vous avez besoin d’aide, si vous êtes inquiet ou si vous êtes confronté au suicide d’un proche, des services d’écoute anonymes sont disponibles. Suicide écoute au 01 45 39 40 00, ainsi que d’autres informations sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.

Pour signaler une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement, que vous soyez victime ou témoin, des numéros de téléphone gratuits, anonymes et confidentiels existent: le 3020 (harcèlement à l’école) et le 3018 (cyberharcèlement), joignables du lundi au samedi, de 9 heures à 20 heures. D’autres informations sont également disponibles sur le site du ministère de l’Éducation nationale.