Suède : retour des manuels scolaires après baisse des performances en lecture et compréhension

Dans les écoles suédoises, les livres scolaires et autres supports papiers deviennent de plus en plus rares, voire inexistants. Depuis 15 ans, ils sont progressivement remplacés par des ordinateurs et des tablettes. Cependant, l’utilisation des écrans dans l’éducation n’est pas toujours bénéfique. D’après une étude internationale, il y aurait une baisse du niveau moyen en lecture et en compréhension écrite chez les jeunes Suédois au cours des dernières années. Par conséquent, le gouvernement suédois a annoncé l’attribution de plusieurs millions d’euros en 2023 et les années suivantes pour le rachat de manuels scolaires.

Le numérique prend également de l’ampleur en France

En France, on constate également que le numérique occupe de plus en plus de place dans les écoles. Selon une enquête du ministère de l’Éducation nationale, neuf enseignants sur dix estiment que le numérique présente des avantages pédagogiques dans le premier degré. Pour Thomas Rohmer, fondateur et directeur d’une organisation française œuvrant pour l’éducation au numérique (l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique – LOPEN), il est important que les livres scolaires et les écrans coexistent afin de répondre aux besoins pédagogiques de chaque élève. Selon lui, « l’erreur de la Suède, c’est d’avoir voulu faire du tout numérique ». Malgré cela, le niveau moyen des élèves suédois demeure supérieur à celui de leurs homologues européens et se situe parmi les 15 meilleurs au monde.