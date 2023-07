Street art investit les campagnes françaises : un nouveau terrain de jeu artistique.

Les œuvres d’art urbain se sont progressivement échappées du béton citadin pour coloniser les espaces champêtres. Les murs ainsi investis par des peintures murales surprenantes, des fresques fascinantes et des graffitis innovants témoignent du dynamisme du street art. Dans le département du Finistère, cette tendance ne fait pas exception. De nombreuses communes ont embrassé cette transformation culturelle en accueillant des œuvres impressionnantes d’artistes talentueux venus des quatre coins du monde. Les villages et les petites villes se dotent alors d’un nouveau visage, plus moderne, plus arty, plus ouvert sur l’extérieur et moins cloisonné dans l’atmosphère traditionnelle bretonne. Les habitants, les visiteurs et les touristes ne manquent pas de s’émerveiller devant ces fresques magistrales, à la fois surprenantes et captivantes.

Le street art s’invite à la campagne

Le street art est une pratique artistique qui investit les murs des villes depuis de nombreuses années. Mais depuis peu, cette pratique s’est propulsée à la campagne pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes. À Saint-Thégonnec, un village de 3 000 habitants situé dans le Finistère, une fresque de 5 mètres de haut, réalisée par un artiste barcelonais, a été graffée sur un mur. Les passants sont ravis de cette nouveauté qui s’intègre parfaitement avec le paysage rural. C’est également une attraction pour les touristes, qui peuvent découvrir une expression artistique inédite dans ce contexte.

Un festival pour donner des couleurs à Morlaix

Le street art a également pris place dans la ville de Morlaix, située également dans le Finistère. Tout a commencé il y a quatre ans grâce à Zag, un graffeur local, qui a voulu égayer sa ville en créant le festival Morlaix Art Tour. Depuis, une soixantaine d’œuvres, allant des portraits aux trompe-l’œil, ont été réalisées par des artistes venus de toutes parts. Ainsi, les murs de la ville sont devenus des toiles où s’expriment l’imagination et la créativité des artistes.

Une découverte pour les habitants

Les habitants ont été subjugués par la transformation de leur ville. Ils ont découvert une nouvelle forme d’expression artistique qu’ils ne connaissaient pas. Pour Slim Safont, un artiste espagnol qui y a participé, le street art a toute sa place dans les campagnes, car il permet de sortir des grandes villes où les habitants sont saturés d’images. Il estime que cela permet de redonner de la couleur et de la vie à des espaces jusqu’alors souvent oubliés.

En somme, le street art est une pratique artistique qui redonne de la vie aux murs et aux espaces de la ville, et ce nouveau terrain d’expression qu’est la campagne offre encore plus de possibilités pour lui permettre de s’exprimer. Les habitants et les touristes peuvent ainsi découvrir un art nouveau et rafraîchissant qui s’intègre parfaitement dans le paysage rural.