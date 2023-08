STOP aux cigarettes électroniques à usage unique : proposition de loi choc !

La possible interdiction des cigarettes électroniques jetables, également appelées puffs, est de plus en plus proche. Le mois dernier, la proposition de loi du député Michel Lauzanna, originaire du Lot-et-Garonne, a été largement acceptée par différents partis. Ainsi, elle a été incluse à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, en vue d’un débat et d’une adoption espérée d’ici la fin de l’année 2023. Cette nouvelle règlementation, si elle est votée, pourrait avoir de grandes conséquences sur les habitudes de consommation des Français, et sur l’industrie de la cigarette électronique en France.

L’interdiction des cigarettes électroniques jetables en France se précise

Une proposition de loi transpartisane visant à interdire les cigarettes électroniques jetables, également appelées « puffs », a été déposée par le député Michel Lauzanna en France, qui prévoit une adoption souhaitée d’ici fin 2023. L’interdiction ne concerne que les dispositifs électroniques contenant du liquide, contenant ou non de la nicotine, déjà chargés et prêts à l’emploi. Les cigarettes électroniques jetables sont également interdites en Australie, et d’autres pays tels que l’Allemagne, l’Irlande et la Suède ont lancé des processus législatifs similaires.

Les « puffs », une porte d’entrée vers la toxicomanie pour les jeunes

Selon une étude de BVA pour l’Alliance contre le tabac, 13 % des adolescents de 13 à 16 ans avaient déjà utilisé une « puff ». Les députés signataires de la proposition de loi soulignent la nature attractive de l’emballage et des arômes, qui contribuent à faire des cigarettes électroniques jetables une porte d’entrée vers la nicotine pour les jeunes. De plus, la stratégie de l’industrie du tabac consistant à payer des influenceurs sur les réseaux sociaux a été fustigée pour encourager la consommation chez les jeunes.

Les « puffs », également nocives pour l’environnement

Les cigarettes électroniques jetables ont un impact environnemental catastrophique en raison de leur nature jetable et de l’utilisation de matériaux difficiles à recycler tels que le plastique, les circuits électroniques et les batteries au lithium. 90 tonnes de lithium ont été utilisées pour ces seuls produits en 2022, selon les estimations du Financial Times. Il n’y a pas de consigne donnée aux jeunes acheteurs quant à l’éventuel recyclage.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA