Statues de Carnoët étonnent avec leur langage sur smartphones!

Située à Carnoët, dans la belle région des Côtes-d’Armor, se trouve la Vallée des Saints, un lieu magique où une application de visite révolutionnaire offre aux visiteurs une expérience unique en permettant aux géants de pierre de s’exprimer. Laissez-vous emporter par cette expérience hors du commun, où les sculptures monumentales prennent vie pour vous conter leur histoire fascinante. Grâce à cette innovation technologique, vous pourrez désormais entendre les géants vous conter leurs légendes séculaires, leurs exploits héroïques et leurs secrets bien gardés. Venez découvrir ce trésor de l’art contemporain, où l’alliance entre technologie et tradition crée une véritable magie. Plongez dans l’univers mystérieux de la Vallée des Saints et laissez-vous guider par les voix puissantes et envoûtantes de ces géants de pierre qui ont traversé les siècles pour vous raconter leur fabuleux destin. Une expérience à la fois hors du temps et ancrée dans le présent, qui vous comblera de sensations intenses et vous transportera dans un autre monde, empreint de poésie et de beauté brute. Alors, n’hésitez plus et réservez votre visite dès maintenant pour vivre des émotions uniques au cœur de la Vallée des Saints.

La Vallée des Saints célèbre ses 15 ans et une nouvelle étape

En 2024, la Vallée des Saints, située à Carnoët en Bretagne, célébrera ses 15 ans d’existence. Mais ce n’est pas la seule occasion de fêter, car le site s’apprête également à accueillir sa 200e statue, alors qu’il en compte actuellement 174.

Ces statues imposantes, taillées dans d’énormes blocs de granit de quatre à six mètres de hauteur, représentent les Saints et les Saintes qui ont marqué l’histoire de la Bretagne et de ses habitants.

Des statues qui prennent la parole

Les statues de la Vallée des Saints sont désormais capables de raconter leur histoire, grâce à une innovation sonore qui permet aux visiteurs d’entendre les artistes qui les ont créées. Cette fonctionnalité est également disponible en version écrite, pour les visiteurs malentendants.

Pour profiter de cette nouveauté, les visiteurs doivent se rendre à l’accueil où ils peuvent se procurer une carte munie d’un QR code, valable 24 heures, au prix de 4 €. En lançant l’application sur leur smartphone et en entrant le numéro d’une statue, ils peuvent écouter l’histoire du saint correspondant ainsi que celle de son sculpteur.

Une application qui se développe

En plus du français, l’application permet déjà d’écouter les histoires des statues en anglais, en allemand et en espagnol. La langue bretonne sera également disponible prochainement, mais le processus d’enregistrement demande encore du temps.

L’application réserve encore d’autres surprises à venir, notamment une visite plus ludique dédiée au jeune public et élargie sur l’histoire de la motte féodale et de la chapelle Saint-Gildas.

Découvrez les secrets des statues

Grâce à cette application développée en partenariat avec la Vallée des Saints, les visiteurs peuvent désormais découvrir l’histoire des statues ainsi que leurs secrets. Ils peuvent apprendre les raisons qui poussent les donateurs à financer un Saint ou une Sainte, ressentir les émotions des artistes lorsqu’ils donnent vie à une statue dans un bloc de granit, et découvrir l’histoire colorée des granits de Bretagne. Enfin, ils peuvent plonger dans les légendes des Saints et contribuer ainsi à la préservation de ce patrimoine immatériel exceptionnel.

La Vallée des Saints à Carnoët offre un accès libre 24 heures sur 24, avec un parking à 6 € pour la journée. Pour plus d’informations, veuillez consulter https://www.lavalleedessaints.com/.